Vụ án biển Cồn Ngựa: Dù bị "động", "ông trùm" Trương Văn Chinh vẫn điềm tĩnh đến lạ

Ngày 5-3, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trương Văn Chinh (SN 1985), Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh; SN 1987) và Bùi Văn Bản (cháu Chinh; SN 1990, cùng quê Hải Phòng) cùng về tội "Rửa tiền".



Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến tháng 5-2022, Trương Văn Chinh đã thiết lập đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại vùng biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ (cũ), TP HCM. Chinh trực tiếp thuê 9 tàu hút có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn để thực hiện việc khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính.

Đêm 5-5-2022, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 12 tàu đang hoạt động trái phép tại khu vực này, tạm giữ hơn 7.468 m³ cát.

"Di tản" dòng tiền

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 6-5-2022, khi nhận được tin báo về đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, Chinh đã thực hiện 7 giao dịch chuyển tổng cộng 2,9 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của vợ là Nguyễn Thị Chăm nhằm tránh bị phong tỏa.

Sau đó, theo chỉ đạo của Chinh, bà Chăm rút 6,3 tỉ đồng tiền mặt giao cho Bùi Văn Bản. Bản mang số tiền này nộp vào tài khoản cá nhân của mình. Ngoài ra, Chinh còn trực tiếp đưa thêm 3 tỉ đồng tiền mặt để Bản nộp vào cùng tài khoản.

Các bị cáo tại toà

Ngày 7-5-2022, Chinh tiếp tục chỉ đạo Bản dùng 2 tỉ đồng để thanh toán tiền thuê tàu phục vụ việc khai thác cát. Đáng chú ý, nội dung các giao dịch chuyển khoản đều được mã hóa bằng các ký hiệu riêng về tên tàu do Chinh cung cấp.

Đến ngày 9-5-2022, Bản chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của Trương Văn Thắng để đưa hối lộ nhằm nhờ bao che cho các sai phạm. Hành vi này đã được xử lý trong một vụ án trước đó.

Trước đó, tháng 2-2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Chinh 17 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Đưa hối lộ".

Tại phiên tòa lần này, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Chinh 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó, bị cáo phải chấp hành 28 năm tù.

Hai bị cáo còn lại cũng bị tuyên án về cùng tội danh: Nguyễn Thị Chăm 9 năm tù, Bùi Văn Bản 10 năm tù.