Pháp luật

Vụ án biển Cồn Ngựa: Dù bị "động", "ông trùm" Trương Văn Chinh vẫn điềm tĩnh đến lạ

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Dù "bị động", ông trùm Trương Văn Chinh vẫn điềm tĩnh xóa nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Ngày 5-3, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trương Văn Chinh (SN 1985), Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh; SN 1987) và Bùi Văn Bản (cháu Chinh; SN 1990, cùng quê Hải Phòng) cùng về tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến tháng 5-2022, Trương Văn Chinh đã thiết lập đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại vùng biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ (cũ), TP HCM. Chinh trực tiếp thuê 9 tàu hút có tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn để thực hiện việc khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính.

Đêm 5-5-2022, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 12 tàu đang hoạt động trái phép tại khu vực này, tạm giữ hơn 7.468 m³ cát.

"Di tản" dòng tiền

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 6-5-2022, khi nhận được tin báo về đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, Chinh đã thực hiện 7 giao dịch chuyển tổng cộng 2,9 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của vợ là Nguyễn Thị Chăm nhằm tránh bị phong tỏa.

Sau đó, theo chỉ đạo của Chinh, bà Chăm rút 6,3 tỉ đồng tiền mặt giao cho Bùi Văn Bản. Bản mang số tiền này nộp vào tài khoản cá nhân của mình. Ngoài ra, Chinh còn trực tiếp đưa thêm 3 tỉ đồng tiền mặt để Bản nộp vào cùng tài khoản.

Vụ án biển Cồn Ngựa: Dù bị "động", "ông trùm" Trương Văn Chinh vẫn điềm tĩnh đến lạ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Ngày 7-5-2022, Chinh tiếp tục chỉ đạo Bản dùng 2 tỉ đồng để thanh toán tiền thuê tàu phục vụ việc khai thác cát. Đáng chú ý, nội dung các giao dịch chuyển khoản đều được mã hóa bằng các ký hiệu riêng về tên tàu do Chinh cung cấp.

Đến ngày 9-5-2022, Bản chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của Trương Văn Thắng để đưa hối lộ nhằm nhờ bao che cho các sai phạm. Hành vi này đã được xử lý trong một vụ án trước đó.

Trước đó, tháng 2-2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Chinh 17 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Đưa hối lộ".

Tại phiên tòa lần này, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Chinh 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó, bị cáo phải chấp hành 28 năm tù.

Hai bị cáo còn lại cũng bị tuyên án về cùng tội danh: Nguyễn Thị Chăm 9 năm tù, Bùi Văn Bản 10 năm tù.

Đinh Thái Giang bị tuyên án chung thân

Đinh Thái Giang bị tuyên án chung thân

(NLĐO) - Dù có nhân thân rất xấu với nhiều tiền án, tiền sự nhưng nhờ sự thay đổi của chính sách pháp luật hiện hành, bị cáo đã "tránh" được mức án cao nhất.

Gã đàn ông dùng rựa tấn công cha mẹ vợ cũ

(NLĐO) - Sau khi nhắn tin cự cãi với vợ cũ, gã đàn ông cầm rựa truy sát cha mẹ vợ cũ gây thương tích rồi bỏ trốn

Xét xử vụ án xuyên quốc gia: Phơi bày mạng lưới "ngân hàng ngầm" ở TPHCM

(NLĐO) - Các đối tượng trong vụ án sử dụng thủ đoạn xâm nhập email lừa đảo tinh vi và vận hành mạng lưới "ngân hàng ngầm" nghìn tỉ đồng.

