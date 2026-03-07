Vụ án mạng sau buổi tiệc ở Cà Mau: Bắt khẩn cấp 1 đối tượng

Liên quan đến vụ án mạng sau buổi tiệc, chiều 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Chiến (40 tuổi; ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau).

Hình minh họa người đàn ông bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong tiệc nhậu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 6-3, ông Huỳnh Văn Thua tổ chức tiệc nhậu tại nhà ở ấp Tân An Ninh A, xã Tạ An Khương với sự tham dự của Chiến cùng ông L.T.P. (47 tuổi) và một số người khác.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Chiến và P. xảy ra cự cãi do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên cả hai cùng bỏ ra về.

Sau khi về đến nhà, Chiến lấy con dao đi sang nhà P. (2 nhà sát vách) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc đánh nhau, Chiến dùng dao đâm vào bụng P. làm người này bị thương rồi bỏ về nhà. P. được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.