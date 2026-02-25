HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án Sen Tài Thu: Hàng chục tỉ đồng "chạy án", giấu dưới gầm giường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Không có nghề nghiệp ổn định song Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhận 26 tỉ đồng từ cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu để “chạy án” giúp.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội cáo buộc Nguyễn Thị Ngọc Lan (49 tuổi) và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi) đã lừa đảo 25 tỉ đồng của Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) thông qua việc "chạy án".

Vụ án Sen Tài Thu: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Phạm Thị Hòa (trái) cùng đồng phạm. Ảnh cắt từ clip

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2023, bị can Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu, nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến các nội dung về việc huy động vốn của công ty. Do lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý, Hương đã tìm người để tác động nhằm xin giảm nhẹ.

Thông qua mối quan hệ xã hội, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu quen Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu cho Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú).

Cáo trạng cáo buộc Tú biết Lan không có nghề nghiệp ổn định, là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Sen Tài Thu. Tuy nhiên, Tú lại nói với bị can Hương rằng Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là với lãnh đạo ngành công an. Sau đó, bị can Hương gặp Lan để trình bày.

"Lan nói với Hương không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy; còn việc tới đâu thì để Lan tính"- cáo trạng nêu.

Để cho Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ cho Hương. Tuy nhiên, trên thực tế, Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ Hương.

Để chiếm đoạt tài sản của cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu, Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú hẹn vợ chồng Hương đến tại khu đô thị Royal City gặp nhau cùng bàn bạc. Tại cuộc gặp, Lan đã đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỉ đồng để "cảm ơn" những người giúp, đồng thời "nhấc" Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án.

Vụ án Sen Tài Thu: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hàng chục tỉ đồng - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương khi chưa bị khởi tố

Theo cáo trạng, trong khoảng tháng 9 đến đầu tháng 10-2023, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã 3 lần nhận tổng cộng 26 tỉ đồng của vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương để "lo việc". Việc giao nhận tiền đều diễn ra tại căn hộ của Lan và có sự tham gia, chứng kiến của Tú.

Lần thứ nhất, khoảng tháng 9-2023 (không rõ ngày cụ thể), Lan gọi điện cho Tú, yêu cầu báo cho vợ chồng Hương mang tiền đến nhà mình để "lo việc". Sau cuộc gọi, anh N.T.H. (chồng Hương) trực tiếp mang 10 tỉ đồng đến căn hộ của Lan. Số tiền này sau đó được để dưới gầm giường trong phòng ngủ của M.Th.L. (con gái Lan).

Khoảng một tuần sau, Lan tiếp tục gọi vợ chồng Hương và Tú đến nhà, thông báo đã sử dụng 1 tỉ đồng trong số tiền trước đó để chi "lo việc", còn lại 9 tỉ đồng. Lan đồng thời yêu cầu đưa thêm 11 tỉ đồng để đủ 20 tỉ đồng để tiếp tục "lo việc" cho Hương. Ngày hôm sau, anh N.T.H. chuẩn bị 11 tỉ đồng đựng trong 2 ba lô màu đen, cùng Tú mang sang căn hộ của Lan. Tại đây, Tú và anh H. nhấc đệm giường trong phòng ngủ của Lan, lấy tiền ra xếp vào gầm giường.

Sau đó, Lan đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến một Công ty Luật để nhờ tư vấn pháp lý liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Khi ra về, Lan để lại 1 túi xách bên trong có 1 tỉ đồng tại văn phòng luật sư. Luật sư không nhận và sau đó đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho cơ quan điều tra phục vụ giải quyết vụ án.

Đầu tháng 10-2023, Lan tiếp tục thông báo đã chi hết 20 tỉ đồng và yêu cầu thêm 5 tỉ đồng để "cảm ơn" những người đã giúp đỡ. Anh H. sau đó mang 5 tỉ đồng đựng trong túi ba lô màu đen đến căn hộ của Lan. Tại đây, anh H. và Tú tiếp tục cất tiền dưới gầm giường phòng ngủ của Lan và cùng kiểm đếm, xác nhận đủ số tiền 5 tỉ đồng.

VKSND xác định sau khi nhận tiền, Lan không đưa ai, không nhờ ai can thiệp mà dùng 9,5 tỉ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng, đưa cho một luật sư 1 tỉ đồng nhưng vị luật sư từ chối, còn lại Lan chi tiêu cá nhân. Chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu mới biết việc Lan cầm tiền nhưng không làm gì để giúp mình nên trình báo cơ quan Công an.

Trong vụ án này, VKSND TP Hà Nội vừa truy tố bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (con bị can Phạm Thị Hoà), cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thanh Tú, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"và "Rửa tiền".

Theo cáo buộc, dưới hình thức huy động vốn, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỉ đồng còn lại, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Sen Tài Thu bắt chủ tịch Sen Tài Thu
