Vụ án tại CDC Khánh Hòa: Lãnh án dưới mức đề nghị

Chiều 15-4, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại gần 16 tỉ đồng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa).



Nhận "cảm ơn" hàng tỉ đồng

Theo đó, tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Văn Dõng, cựu Giám đốc CDC Khánh Hòa. Hai bị cáo Trần Quốc Huy, cựu Trưởng Phòng Tổ chức - hành chính; Phan Phương Ngọc, cựu nhân viên Khoa Dược - Vật tư y tế (đều thuộc CDC Khánh Hòa), lãnh lần lượt 1 năm 7 tháng tù và 1 năm 3 tháng tù.

Nguyễn Trường Giang, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng VN (VNDAT); Nguyễn Thị Thúy, cựu Giám đốc Phòng Dự án VNDAT (đều ở TP Hà Nội), nhận cùng mức án 1 năm 6 tháng tù. Người còn lại là Cao Văn Cường (chủ hộ kinh doanh cơ sở Phong Phú, tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hồ sơ thể hiện giai đoạn 2020 - 2021, CDC Khánh Hòa tổ chức mua sắm trang thiết bị, kit test để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng hình thức đấu thầu. Quá trình tổ chức đấu thầu, các bị cáo Dõng, Huy câu kết với đồng phạm Thúy, Giang làm trái quy định pháp luật để VNDAT trúng 5 gói thầu trị giá hơn 14 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 10 tỉ đồng.

Tương tự, cơ sở Phong Phú do Cao Văn Cường làm chủ hộ kinh doanh đã sử dụng thông tin, hồ sơ giả mạo để tham gia đấu thầu; được xét trúng 37 gói thầu với tổng giá trị hơn 17 tỉ đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 4,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty CP Dược phẩm Tường Khuê tại TP Đà Nẵng trúng 21 gói thầu cung cấp hàng hóa, vật tư chống dịch COVID-19 tổng giá trị hơn 19 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,9 tỉ đồng.

Bị cáo Dõng sau đó nộp lại hơn 1,9 tỉ đồng tiền "cảm ơn", tự nguyện nộp thêm 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả; bị cáo Giang nộp hơn 10 tỉ đồng; bị cáo Cường nộp hơn 7 tỉ đồng; bị cáo Ngọc nộp lại 150 triệu đồng; bị cáo Huy nộp lại 80 triệu đồng. Phía Công ty Tường Khuê vẫn chưa nộp lại số tiền hưởng bất hợp pháp.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo dưới khung đề nghị của cơ quan công tố

VKSND nhận xét bị cáo "chối tội", tòa nói "ăn năn"

HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định bị cáo Huỳnh Văn Dõng với vai trò người đứng đầu, là tổ trưởng, chịu trách nhiệm thanh quyết toán cũng như đưa ra các chủ trương cho các công ty hưởng lợi, do đó cần chịu mức án nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Bị cáo Huy là trưởng phòng, tổ viên, trực tiếp tham gia nên cần có mức án nghiêm khắc nhưng thấp hơn bị cáo Dõng…

Cũng theo HĐXX, trong quá trình điều tra, xét hỏi, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, đã khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, các bị cáo nhân thân tốt, nhiều thành tích khi công tác... nên được áp dụng các quy định giảm nhẹ một phần mức án, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Ở phiên xử trước đó, VKSND tỉnh này đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Dõng mức án 5 - 6 năm tù. Các bị cáo Huy, Giang, Thúy đều bị đề nghị cùng mức án 2 năm rưỡi đến 3 năm tù. Với 2 bị cáo Cường, Ngọc, cùng bị đề nghị mức án 1 - 1,5 năm tù, cho hưởng án treo.

Theo cơ quan công tố, cựu giám đốc CDC Khánh Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Cụ thể như không bảo đảm khách quan, minh bạch trong đấu thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Tại phiên xét hỏi, bị cáo Dõng không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội và đổ lỗi cho cấp dưới nên VKSND đề nghị mức án cao nhất so với các bị cáo khác.

Không xử lý hình sự nhiều người Liên quan sai phạm tại CDC Khánh Hòa còn hàng loạt công ty cũng được cơ quan này phê duyệt để trúng các gói thầu khác nhau dù có nhiều thiếu sót liên quan đến điều kiện áp dụng quy trình thực hiện đấu thầu, giao nhận hàng hóa. Nhiều cá nhân của CDC cũng nhận tiền "cảm ơn" từ các công ty này. Đó là trường hợp nhân viên Công ty Hợp Nhất đưa hơn 1,1 tỉ đồng cho Dõng, Huy và một nhân viên CDC; Công ty CP Bảo Nghi, Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Phú Tài, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã chi "cảm ơn" cho một số người của CDC số tiền gần 200 triệu đồng... TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định các cá nhân thực hiện mua sắm theo phân công, không có dấu hiệu câu kết, thông đồng. Quá trình điều tra họ thành khẩn, nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận... Do đó, chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự, số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu, sung công quỹ.