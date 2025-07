Vụ án Trương Mỹ Lan: 41.441 người đã nhận tiền, còn hơn 1.200 tỉ đồng mắc kẹt ở ngân hàng

Ngày 17-7, Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM thông tin chính thức về tiến độ thi hành bản án liên quan bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, theo bản án sơ thẩm ngày 17-10-2024 và bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 (thuộc giai đoạn 2).



Theo đó, THADS TP HCM đã hoàn tất đợt chi trả thứ 2 với tổng số tiền hơn 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ, theo tỉ lệ 2,4553% trên số tiền họ đã đầu tư. Đây là những trường hợp đã nộp đủ hồ sơ và được cơ quan chức năng phê duyệt.

Chi trả gần 8.000 tỉ đồng

Trước đó, trong đợt 1, cơ quan thi hành án đã chi trả hơn 7.250 tỉ đồng cũng cho 41.441 trái chủ, theo tỷ lệ 24,81%.

Tổng số tiền thu được để thực hiện đợt này là hơn 7.464 tỉ đồng, gồm 1.461 tỉ đồng do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thu giữ; 6.002 tỉ đồng do THADS TP HCM trực tiếp thu hồi.

Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Sau đợt 1, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 738 tỉ đồng, trong đó 696 tỉ đồng đã được chi trả trong đợt 2 như nêu trên.

Tính đến nay, tổng số tiền đã được chi trả cho các trái chủ là hơn 7.947 tỉ đồng.

Hướng dẫn đối với trái chủ chưa nhận tiền

THADS TP HCM cho biết một số trái chủ chưa được nhận tiền trong cả hai đợt do chưa cung cấp đầy đủ hoặc đúng thông tin, hoặc người được thi hành án đã qua đời. Những trường hợp này cần gửi thông tin và giấy tờ liên quan đến THADS TP HCM hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt để được đối chiếu, kiểm tra và chi trả theo quy định.

Cơ quan thi hành án khẳng định đã thực hiện thu, miễn hoặc giảm phí thi hành án theo đúng quy định tại Thông tư 216/2016 của Bộ Tài chính.

Hiện nay vẫn còn hơn 1.207 tỉ đồng đang bị phong tỏa tại một số ngân hàng nhưng chưa được chuyển về cho THADS TP HCM, trong đó riêng Ngân hàng SCB là hơn 1.155 tỉ đồng. Khi các ngân hàng hoàn tất chuyển tiền, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo.

THADS TP HCM khuyến cáo các trái chủ không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc, tránh bị lừa đảo; không tụ tập đông người để đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ THADS TP HCM.

Theo quyết định thi hành án số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16-6-2025, bà Trương Mỹ Lan bị buộc bồi thường hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi liên quan, những người đã mua các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01; và SNW-2018.10. Đối với các mã trái phiếu không được nêu trong bản án, THADS TP HCM không tổ chức thi hành án.