Công an xác minh vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 lượt người

Liên quan đến vụ một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám cho hàng ngàn lượt bệnh nhân, ngày 12-10, một lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau.

"Công an đang xác minh trường hợp trên có phải bằng giả hay không. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" – lãnh đạo cho hay.

Phòng khám nơi "bác sĩ" Hưng từng làm việc và khám cho hàng ngàn lượt bệnh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc "bác sĩ" Nguyễn Xuân Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Theo báo cáo, ngày 8-7, BHXH khu vực XXXII (nay là BHXH tỉnh Cà Mau) có công văn về việc rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông Hưng. Từ đó, BHXH liên huyện Thới Bình - U Minh đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn nhằm rà soát các thông tin liên quan đến "bác sĩ" trên.

Kết quả cho thấy ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25-1 đến ngày 11-5 và đã khám cho 4.544 lượt người bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.