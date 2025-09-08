Chiều 8-9, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết sau khi xảy ra vụ người mặc áo blouse hành hung khách, đoàn công tác do sở chủ trì đã phối hợp với UBND phường Hạnh Thông kiểm tra đột xuất Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông.

Bác sĩ phòng khám đánh người nói gì?

Trong quá trình làm việc, bà N.T.T.C. (chủ Phòng khám Tuyết Chinh) thừa nhận hình ảnh người mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung bệnh nhân chính là mình.

Hình ảnh bác sĩ phòng khám tấn công khách bị quay lại rồi tung lên Facebook

Bà C. cho biết bệnh nhân nêu trên tên N.T.T.T. đến Phòng khám Tuyết Chinh thực hiện niềng răng từ năm 2021. Do không hài lòng kết quả điều trị của Phòng khám Tuyết Chinh nên bà T. đăng tải nội dung trên mạng xã hội Facebook và đến phòng khám đòi tiền phí điều trị đã đóng.

Cùng ngày, đại diện Sở Y tế TP HCM đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên bệnh nhân và gia đình sau sự cố.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân này tạm ổn định nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Người phụ nữ bị kéo rơi xuống sàn nhà sau màn cãi vã với chủ phòng khám

"Sở Y tế TP HCM kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ N.T.T.C đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào" - lãnh đạo Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Cũng theo Sở Y tế TP HCM, trong thời gian Công an phường Hạnh Thông tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ vụ việc, sở quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Tuyết Chinh, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Y tế sẽ phối hợp với Công an TP HCM tiếp tục xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề và vi phạm các quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân viên không có giấy phép hành nghề

Theo Sở Y tế TP HCM, thời điểm kiểm tra, phòng khám cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15-6-2022; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27-10-2016 do UBND quận Gò Vấp cấp cho hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh.

Cũng tại địa chỉ này, Sở Y tế TP HCM cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24-4-2019 cho Phòng khám Chuyên khoa răng hàm mặt thuộc hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh, do bác sĩ N.T.T.C. phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Qua kiểm tra, đoàn công tác còn phát hiện cơ sở này có nhiều sai phạm như: Không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại Phòng khám Tuyết Chinh nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu các thông tin cần thiết về phòng khám tại "Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế TP HCM" (https://tracuu.medinet.org.vn). Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sai phạm về chuyên môn, y đức, hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng "Y tế trực tuyến".







