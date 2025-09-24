HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ BIDV Tây Sài Gòn thiệt hại nặng nề: 2 người lãnh án chung thân

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Chủ mưu vụ án có sự cấu kết của các cán bộ BIDV Tây Sài Gòn, gây thiệt hại, thất thoát hàng trăm tỉ đồng cho tổ chức tín dụng này.

Tối 24-9, TAND TP HCM tuyên án vụ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn do Ngô Triều Vân (SN 1966, cựu giám đốc Công ty Đại Thành) cùng 10 đồng phạm thực hiện.

Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Triều Vân (SN 1966, cựu giám đốc Công ty Đại Thành) tù chung thân; Hoàng Thái Hà (SN 1974, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn) tù chung thân; Phan Thị Thanh Tuyền (SN 1983, cựu toán Công ty Đại Thành) 17 năm tù; Huỳnh Minh Thảo (SN 1979, cựu đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) 12 năm tù (tổng hợp với mức án 4 năm tù trước đó là 16 năm tù); Phan Hồng Vân (SN 1955, cựu Giám đốc Công ty Thành Đạt) 10 năm tù.

Các cựu cán bộ BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn bị tuyên phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Trong đó, Phạm Hoàng Khôi (SN 1982, cựu cán bộ tín dụng) lãnh 4 năm tù; Đỗ Cao Đài (SN 1953, cựu phó giám đốc) lãnh 2 năm 1 tháng 6 ngày tù; Nguyễn Xuân Bưởi (SN 1965, cựu Trưởng phòng Quản lý rủi ro) 4 năm tù; Lê Tấn Đô (SN 1956, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bình Chánh) 4 năm tù; Nguyễn Phước Tựu (SN 1973, cựu Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc) 3 năm tù; Châu Tô Hồng Quang (SN 1980, cựu Cán bộ Quản lý rủi ro) 3 năm tù.

Vụ án Lừa đảo BIDV Tây Sài Gòn: Hai người lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 24-9

Theo cáo trạng, Ngô Triều Vân lợi dụng dự án Chung cư Cao tầng Đại Thành, sử dụng pháp nhân nhiều công ty "sân sau" để ký kết hợp đồng khống, lập hồ sơ vay vốn và thế chấp tại ngân hàng. Sau khi BIDV Tây Sài Gòn giải ngân tổng cộng 216,5 tỉ đồng, Vân sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt, để lại khoản nợ gốc hơn 168 tỉ đồng và nợ lãi là hơn 261 tỉ đồng của BIDV Tây Sài Gòn.

Trong quá trình phạm tội, Vân được nhiều cá nhân tiếp tay, trong đó Hoàng Thái Hà trực tiếp hợp thức hóa hồ sơ vay. Ngoài ra, một số lãnh đạo, cán bộ BIDV Tây Sài Gòn cũng buông lỏng quản lý, phê duyệt sai quy định, tạo điều kiện để hành vi lừa đảo diễn ra, gây thất thoát lớn cho ngân hàng. 

Điển hình, Đỗ Cao Đài, cựu Phó Giám đốc BIDV Tây Sài Gòn, đã tham gia ký duyệt trên Báo cáo đề xuất tín dụng đối với hồ sơ vay 56 tỉ đồng của Công ty Kiến Mỹ Hưng nhưng không chỉ đạo thẩm định đầy đủ về tính chính xác, tính hợp pháp của phương án, tài sản thế chấp và tài liệu trong hồ sơ vay. Đài cũng không thực hiện đúng việc kiểm tra sử dụng vốn vay; phương án vay và tài sản bảo đảm đã được cho vay trước đó nhưng không phát hiện.

Tin liên quan

Cựu Giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại nặng nề cho BIDV Tây Sài Gòn

Cựu Giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại nặng nề cho BIDV Tây Sài Gòn

(NLĐO) - Cộng cả nợ gốc và lãi, cựu giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại trên 429 tỉ đồng cho BIDV Tây Sài Gòn.

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV bị đề nghị 8-9 năm tù

(NLĐO) - Gây thất thoát 9,4 triệu USD, Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô, bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tuyên phạt từ 8 đến 9 năm tù

Cựu giám đốc chi nhánh BIDV sai phạm thẩm định hồ sơ, ngân hàng mất triệu đô

(NLĐO)- Tại phiên toà, bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô, thừa nhận sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ và quản lý khách hàng dẫn đến cho doanh nghiệp không có năng lực tài chính vay và không thu hồi được nợ

tổ chức tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản BIDV BIDV Tây Sài Gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo