Tối 24-9, TAND TP HCM tuyên án vụ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn do Ngô Triều Vân (SN 1966, cựu giám đốc Công ty Đại Thành) cùng 10 đồng phạm thực hiện.



Về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Triều Vân (SN 1966, cựu giám đốc Công ty Đại Thành) tù chung thân; Hoàng Thái Hà (SN 1974, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn) tù chung thân; Phan Thị Thanh Tuyền (SN 1983, cựu toán Công ty Đại Thành) 17 năm tù; Huỳnh Minh Thảo (SN 1979, cựu đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) 12 năm tù (tổng hợp với mức án 4 năm tù trước đó là 16 năm tù); Phan Hồng Vân (SN 1955, cựu Giám đốc Công ty Thành Đạt) 10 năm tù.

Các cựu cán bộ BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn bị tuyên phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Trong đó, Phạm Hoàng Khôi (SN 1982, cựu cán bộ tín dụng) lãnh 4 năm tù; Đỗ Cao Đài (SN 1953, cựu phó giám đốc) lãnh 2 năm 1 tháng 6 ngày tù; Nguyễn Xuân Bưởi (SN 1965, cựu Trưởng phòng Quản lý rủi ro) 4 năm tù; Lê Tấn Đô (SN 1956, cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bình Chánh) 4 năm tù; Nguyễn Phước Tựu (SN 1973, cựu Giám đốc Phòng giao dịch An Lạc) 3 năm tù; Châu Tô Hồng Quang (SN 1980, cựu Cán bộ Quản lý rủi ro) 3 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 24-9

Theo cáo trạng, Ngô Triều Vân lợi dụng dự án Chung cư Cao tầng Đại Thành, sử dụng pháp nhân nhiều công ty "sân sau" để ký kết hợp đồng khống, lập hồ sơ vay vốn và thế chấp tại ngân hàng. Sau khi BIDV Tây Sài Gòn giải ngân tổng cộng 216,5 tỉ đồng, Vân sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt, để lại khoản nợ gốc hơn 168 tỉ đồng và nợ lãi là hơn 261 tỉ đồng của BIDV Tây Sài Gòn.

Trong quá trình phạm tội, Vân được nhiều cá nhân tiếp tay, trong đó Hoàng Thái Hà trực tiếp hợp thức hóa hồ sơ vay. Ngoài ra, một số lãnh đạo, cán bộ BIDV Tây Sài Gòn cũng buông lỏng quản lý, phê duyệt sai quy định, tạo điều kiện để hành vi lừa đảo diễn ra, gây thất thoát lớn cho ngân hàng.

Điển hình, Đỗ Cao Đài, cựu Phó Giám đốc BIDV Tây Sài Gòn, đã tham gia ký duyệt trên Báo cáo đề xuất tín dụng đối với hồ sơ vay 56 tỉ đồng của Công ty Kiến Mỹ Hưng nhưng không chỉ đạo thẩm định đầy đủ về tính chính xác, tính hợp pháp của phương án, tài sản thế chấp và tài liệu trong hồ sơ vay. Đài cũng không thực hiện đúng việc kiểm tra sử dụng vốn vay; phương án vay và tài sản bảo đảm đã được cho vay trước đó nhưng không phát hiện.