Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Báo cáo từ cơ quan chức năng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Báo cáo từ cơ quan chức năng

KỲ NAM

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đã báo cáo vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở xã Diên Lạc để... trồng cây, đề nghị xử lý hành vi hủy hoại, khai thác trái phép

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh hiện trường, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ mức độ vi phạm và trách nhiệm các bên liên quan.

Địa hình đồi bị biến dạng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, ngày 8-4, đơn vị này phối hợp với Sở Xây dựng và UBND xã Diên Lạc tổ chức kiểm tra thực địa tại khu vực thôn Bình Khánh – nơi bị phản ánh có hoạt động khai thác đất trái phép, cạo sạch cả quả đồi.

Kết quả ghi nhận, khu vực đồi thấp đã bị đào, xúc, làm thay đổi đáng kể địa hình tự nhiên, hạ thấp cao độ so với trước đây. Diện tích bị tác động nằm trên hai thửa đất số 80 và 423, đều là đất trồng cây lâu năm do ông Lê Ngọc Thạch đứng tên sử dụng.

Đáng chú ý, trên đỉnh đồi gần khu vực bị tác động có hai trụ điện thuộc hành lang an toàn lưới điện 110 kV. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn hoạt động thi công, không có máy móc hay phương tiện.

Trước đó, ngày 1-4, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với địa phương kiểm tra và phát hiện 2 xe đào cùng khoảng 6 xe tải ben đang vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng ngay hoạt động, giữ nguyên hiện trạng để phục vụ điều tra.

Vụ cạo sạch quả đồi ở khánh hòa: Báo cáo xử lý vi phạm khai thác đất trái phép - Ảnh 1.

Đồi núi bị đào xới làm biến dạng địa hình, có dấu hiệu hủy hoại đất

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hành vi đào, xúc làm biến dạng địa hình có dấu hiệu "hủy hoại đất" theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 – hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản. Do đó, việc đào xúc, vận chuyển đất ra ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực khoáng sản.

Liên quan đến nghi vấn phân lô, đối với hai thửa đất số 80 và 423, cơ quan chức năng cho biết chưa phát hiện việc phân lô, bán nền trái quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu đất đai, cơ quan chức năng xác định ở thửa đất số 84 (tờ bản đồ số 29) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Huy vào ngày 10-2-2026, với diện tích 3.499 m² (trong đó có 2.854 m² đất ở nông thôn và 645 m² đất rừng sản xuất).

Đáng chú ý, thửa đất này sau đó đã được tách thành 24 thửa nhỏ và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 26-3-2026.

 Làm rõ trách nhiệm

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu UBND xã Diên Lạc làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn khi để hoạt động khai thác diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa xử lý triệt để.

Công an tỉnh được giao chủ trì điều tra, xác định quy mô vi phạm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả dấu hiệu bao che, tiếp tay nếu có.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Báo cáo của UBND xã Diên Lạc, cho biết từ tháng 8-2025, địa phương này đã 3 lần kiểm tra, xác minh thông tin khai thác, vận chuyển đất. 

Ngày 3-8-2025, UBND xã đã yêu cầu người sử dụng đất phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận, đồng thời không được vận chuyển đất ra khỏi thửa đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Thế nhưng đến ngày 1-4-2026, cơ quan công an đã phát hiện 8 phương tiện đang khai thác, vận chuyển đất.

Cơ quan chức năng cũng xác định, theo quy định, trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi hủy hoại đất, sử dụng đất sai mục đích thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã.

Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hủy hoại đất được thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 123/2024 của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh.

Vụ cạo sạch quả đồi ở khánh hòa: Báo cáo xử lý vi phạm khai thác đất trái phép - Ảnh 3.

Nguyên cả quả đồi bị cạo để... trồng cây

Để có cơ sở xử lý chính xác, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh cho phép thuê đơn vị chuyên môn đo đạc hiện trạng, xác định khối lượng đất đã bị đào xúc và vận chuyển.

Theo cơ quan này, việc lượng hóa cụ thể khối lượng tài nguyên bị khai thác trái phép là căn cứ quan trọng để đánh giá thiệt hại, xác định bản chất vụ việc và phục vụ công tác xử lý trong thời gian tới.

Tin liên quan

Công an và VKSND Khánh Hòa kiểm tra hiện trường vụ "cạo sạch cả quả đồi"

Công an và VKSND Khánh Hòa kiểm tra hiện trường vụ "cạo sạch cả quả đồi"

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cùng VKSND khu vực 3 tiến hành xác định hiện trường vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở xã Diên Lạc

Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Xác minh có hay không việc bao che, tiếp tay

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ "cạo sạch quả đồi" sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Cam kết chỉ trồng cây nhưng cạo sạch cả quả đồi ở Khánh Hòa

(NLĐO) - Lãnh đạo xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa xác nhận một chủ đất bị bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép dù trước đó chỉ cam kết đào đất trồng cây

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo