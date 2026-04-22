Vụ "cạo sạch cả quả đồi" ở Khánh Hòa: Báo cáo từ cơ quan chức năng

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh hiện trường, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ mức độ vi phạm và trách nhiệm các bên liên quan.

Địa hình đồi bị biến dạng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, ngày 8-4, đơn vị này phối hợp với Sở Xây dựng và UBND xã Diên Lạc tổ chức kiểm tra thực địa tại khu vực thôn Bình Khánh – nơi bị phản ánh có hoạt động khai thác đất trái phép, cạo sạch cả quả đồi.

Kết quả ghi nhận, khu vực đồi thấp đã bị đào, xúc, làm thay đổi đáng kể địa hình tự nhiên, hạ thấp cao độ so với trước đây. Diện tích bị tác động nằm trên hai thửa đất số 80 và 423, đều là đất trồng cây lâu năm do ông Lê Ngọc Thạch đứng tên sử dụng.

Đáng chú ý, trên đỉnh đồi gần khu vực bị tác động có hai trụ điện thuộc hành lang an toàn lưới điện 110 kV. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn hoạt động thi công, không có máy móc hay phương tiện.

Trước đó, ngày 1-4, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với địa phương kiểm tra và phát hiện 2 xe đào cùng khoảng 6 xe tải ben đang vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng ngay hoạt động, giữ nguyên hiện trạng để phục vụ điều tra.

Đồi núi bị đào xới làm biến dạng địa hình, có dấu hiệu hủy hoại đất

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hành vi đào, xúc làm biến dạng địa hình có dấu hiệu "hủy hoại đất" theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 – hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực nêu trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản. Do đó, việc đào xúc, vận chuyển đất ra ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực khoáng sản.

Liên quan đến nghi vấn phân lô, đối với hai thửa đất số 80 và 423, cơ quan chức năng cho biết chưa phát hiện việc phân lô, bán nền trái quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu đất đai, cơ quan chức năng xác định ở thửa đất số 84 (tờ bản đồ số 29) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Huy vào ngày 10-2-2026, với diện tích 3.499 m² (trong đó có 2.854 m² đất ở nông thôn và 645 m² đất rừng sản xuất).

Đáng chú ý, thửa đất này sau đó đã được tách thành 24 thửa nhỏ và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 26-3-2026.

Làm rõ trách nhiệm

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu UBND xã Diên Lạc làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn khi để hoạt động khai thác diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa xử lý triệt để.

Công an tỉnh được giao chủ trì điều tra, xác định quy mô vi phạm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả dấu hiệu bao che, tiếp tay nếu có.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Báo cáo của UBND xã Diên Lạc, cho biết từ tháng 8-2025, địa phương này đã 3 lần kiểm tra, xác minh thông tin khai thác, vận chuyển đất.

Ngày 3-8-2025, UBND xã đã yêu cầu người sử dụng đất phải thực hiện đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận, đồng thời không được vận chuyển đất ra khỏi thửa đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thế nhưng đến ngày 1-4-2026, cơ quan công an đã phát hiện 8 phương tiện đang khai thác, vận chuyển đất.

Cơ quan chức năng cũng xác định, theo quy định, trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi hủy hoại đất, sử dụng đất sai mục đích thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã.

Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hủy hoại đất được thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 123/2024 của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh.

Nguyên cả quả đồi bị cạo để... trồng cây

Để có cơ sở xử lý chính xác, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh cho phép thuê đơn vị chuyên môn đo đạc hiện trạng, xác định khối lượng đất đã bị đào xúc và vận chuyển.

Theo cơ quan này, việc lượng hóa cụ thể khối lượng tài nguyên bị khai thác trái phép là căn cứ quan trọng để đánh giá thiệt hại, xác định bản chất vụ việc và phục vụ công tác xử lý trong thời gian tới.