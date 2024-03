Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Công an sẽ không bỏ lọt tội phạm

Chiều 28-3, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý I-2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, báo chí đã đề nghị được biết thông tin về 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở quận Thanh Xuân.

Thông tin về quá trình điều tra vụ án, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết những người liên quan đến vụ án này đều đã được cơ quan công an mời lên làm việc nhiều lần để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội. Việc chứng minh vi phạm theo quy định của Đảng hay vi phạm hành chính cần phải có quá trình điều tra.

Ở giai đoạn thứ nhất của vụ án, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi; trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ở giai đoạn thứ 2 đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan công tác quản lý nhà nước, trong đó có 1 bị can là phó trưởng công an phường.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, vụ án đang được điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội để không xảy ra oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Trong số những người liên quan đến vụ án được mời lên làm việc có cả 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12-9, chung cư mini 9 tầng, 1 tum tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát tới hiện trường cùng người dân tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13-9, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.



Nguyên nhân gây cháy chung cư mini được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy thuộc phần đầu của chiếc xe ga đặt giáp tường phía nam tầng 1. Sau đó, lửa cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công-tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh.

Chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người tử vong được ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (đã nghỉ hưu từ năm 2022), ký cấp Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD. Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép.

Ngày 5-2-2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành các kết luận kiểm tra và kế hoạch tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân (kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và 28 đảng viên).

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các Đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với các tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền.



Theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9-12-2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày hôm qua (27-3), Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.