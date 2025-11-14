HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ cháy ở trường mầm non: Xác định danh tính thi thể tại phòng kế toán

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định danh tính thi thể cháy đen trong vụ cháy tại một trường mầm non.

Chiều 14-11, Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại Trường Mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) làm một nạn nhân tử vong.

Vụ cháy ở trường mầm non: Xác định danh tính thi thể tại phòng kế toán - Ảnh 1.

Vụ cháy trường mầm non khiến 1 người tử vong

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là bà Triệu Thị Ng. (36 tuổi), kế toán của Trường Mầm non Bạch Hà.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 13-11, tại Trường mầm non Bạch Hà xảy ra hỏa hoạn. Lửa xuất phát từ phòng kế toán, sau đó lan sang phòng hiệu trưởng nằm trên tầng 2 của khu nhà trường. Thời điểm xảy ra cháy, trường không có trẻ em vì đã ngoài giờ học.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã có mặt tham gia chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. 

Trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy trong phòng kế toán, ngoài đồ dùng và các tài liệu bị cháy thì công an phát hiện có một tử thi đã bị cháy đen.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

cơ quan chức năng nạn nhân tử vong người tử vong cơ quan công an Trường mầm non hiện trường vụ cháy
    Thông báo