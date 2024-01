Vụ cháy phòng trọ khiến 3 người tử vong: Nghi phạm treo cổ tự tử

Chiều 9-1, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát hiện ông Nguyễn Trọng N. (52 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ trên địa bàn thị xã An Khê.



Ông Nguyễn Trọng N. là nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa, giết người làm 3 người tử vong trong phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê vào rạng sáng cùng ngày.

Phòng trọ nơi phát hiện thi thể 3 người đã tử vong, nghi do bị phóng hỏa

Trước đó vào khoảng 2 giờ sáng, lực lượng chức năng nhận được tin báo vụ cháy lớn xảy ra tại phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám. Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan công an phát hiện có 3 thi thể gồm 2 nữ, 1 nam bên trong nhà trọ.





Thi thể 3 nạn nhân được đưa ra bên ngoài phòng trọ

Các nạn nhận được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết V. (45 tuổi), em Trịnh Thị Khánh H. (15 tuổi, con gái bà Tuyết V., cùng trú phường An Phước, thị xã An Khê) và người đàn ông là Nguyễn Thành T. (trú TP Pleiku).

Cơ quan công an nhận định đây là vụ phóng hỏa, giết người. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là ông Nguyễn Trọng N., bạn trai của bà Tuyết V.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan công an xác định khoảng 1 giờ sáng, nghi phạm Nguyễn Trọng N. mang theo can xăng 5 lít đến phòng trọ bà Nguyễn Thị Tuyết V. thuê. Tại đây, ông Nguyễn Trọng N. đổ xăng, châm lửa đốt.

Sau khi gây án, ông Nguyễn Trọng N. về chỗ ở cách hiện trường khoảng 1km rồi treo cổ tử tự trong phòng. Khi được phát hiện, ông Nguyễn Trọng N. đã tử vong

Mâu thuẫn tình cảm, 4 người tử vong Được biết, thời gian trước đây, bà Nguyễn Thị Tuyết V. có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Trọng N. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người phụ nữ này tiếp tục có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Thành T. Do đó, nguyên nhân nghi phạm Nguyễn Trọng N. ra tay phóng hỏa, giết người có thể do mâu thuẫn tình cảm.