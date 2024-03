Vụ Chủ tịch An Giang "bảo kê cát tặc": Thu lời bất chính hơn 250 tỉ đồng

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), cho biết Cơ quan này đã khởi tố 19 bị can trong vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang. Trong quá trình điều tra hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lời bất chính 253 tỉ đồng.



Ông Nguyễn Thanh Bình khi mới bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

"Đặc biệt, trong vụ án có sự móc ngoặc của các đối tượng với các cán bộ Nhà nước, có sự dung túng, bảo kê, chúng tôi đã xử lý đến Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở"- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin và cho biết sau khi xử lý các vụ án lớn thì thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô, khối lượng lớn có giảm, hiện chỉ còn những vụ việc quy mô nhỏ lẻ.

Liên quan đến lĩnh vực này, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, cho biết thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép khoáng sản diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương (Cao Bằng, Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Gia Lai, Lâm Đồng, TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang...). Các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung vật liệu phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia để khai thác trái phép khoáng sản (cát, sỏi, đất, đá...) làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Cục Cảnh sát PCTP về môi trường thường xuyên nắm tình hình, báo cáo lãnh đạo Bộ và chỉ đạo các đơn vị, địa phương đấu tranh với vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại các dự án trọng điểm quốc gia; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, trực tiếp, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, lĩnh vực khai thác khoáng sản đã áp dụng các biện pháp công tác Công an để xác định tập trung với các đối tượng nghi vấn "cầm đầu", "bảo kê" hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi; hoạt động khai thác diễn biến phức tạp, các phương tiện tự chế, hoán cải vi phạm lòng sông và bến bãi vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn, các tụ điểm có hoạt động vi phạm trong tập kết, trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng...

Theo Trung tướng Trần Minh Lệ, kết quả trong Quý I/2024, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm (tương đương cùng kỳ năm 2023). Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã trực tiếp khởi tố 8 vụ án về tội phạm vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Công an các cấp đã khởi tố 118 vụ, 159 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực khoáng sản.

Mới đây nhất, ngày 10-3, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 16 phương tiện thuỷ và 23 đối tượng đang có hoạt động khai thác cát trái phép, vận chuyển không rõ nguồn gốc vật liệu xây dựng thông thường là cát trên sông Tiền đoạn chảy qua địa thuộc các xã Đông Hoà Hiệp, Hoà Khánh, Hoà Hưng thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, và xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long...