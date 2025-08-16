HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Nghi phạm lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nghi phạm sau khi ra tay tàn nhẫn với cụ bà ở TP HCM đã lẻn vào phòng ngủ lục tung đồ đạc, lấy đi chiếc túi mà cụ P. đựng tiền bán bánh bao mỗi ngày.

Trưa ngày 16-8, không khí tang thương tại căn nhà nằm ở tổ 1, khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM càng thêm ngột ngạt khi xuất hiện lác đác vài cơn mưa nhỏ.

Trong lúc gia đình, chính quyền địa phương đang lo hậu sự cho cụ N.T.V.P (SN 1951, ở khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM) thì người con trai vẫn chưa hết bàng hoàng khi mẹ mình tử vong một cách tức tưởi như vậy. 

Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Nghi phạm lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!- Ảnh 1.

Anh Nhuận buồn bã kể lại sự việc

"Gia đình không đòi hỏi bồi thường gì hết, chúng tôi chỉ yêu cầu công an phải xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật"- anh T. đã trả lời như vậy khi được hỏi về nguyện vọng của gia đình.

Anh Phạm Phú Nhuận (SN 1979) là người con trai duy nhất trong số 4 người con của cụ P. - anh ở cách nhà mẹ mình vài trăm mét, nhưng mỗi ngày đều đến bán cơm ngay một bên nhà cụ P., còn cụ P. thì bán bánh bao. "Nhiều lần tôi muốn đưa mẹ về nhà ở để tiện chăm sóc nhưng bà không chịu, muốn ở một mình cho thoải mái, dù bị tiểu đường và huyết áp nhưng mẹ vẫn còn khoẻ, đi lại sinh hoạt còn nhanh nhẹn"- anh Nhuận kể.

Anh Nhuận nhớ lại, vào tối ngày 14-8, chị gái của anh đến nhà, vừa mở cửa vào thì phát hiện mẹ gặp nạn. "Tôi nhìn chiếc quạt đang chỉa vào người mẹ, lúc đó chỉ nghĩ mẹ bị trúng gió dẫn đến tử vong, đến lúc xem lại camera để biết mẹ ra đi thời điểm nào thì mới tá hoả là mẹ bị đối tượng lẻn vào nhà bóp cổ"- anh Nhuận nghẹn ngào.

Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Nghi phạm lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!- Ảnh 2.

Nghi phạm vào nhà bóp cổ cụ P. rồi lấy đi chiếc túi đựng tiền bán bánh bao mỗi ngày của cụ

Theo anh Nhuận, đối tượng sau khi ra tay tàn nhẫn đã lẻn vào phòng ngủ lục tung đồ đạc, lấy đi chiếc túi mà cụ P. đựng tiền bán bánh bao mỗi ngày, số tiền không nhiều. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức báo công an. 

Dù ra tay tàn nhẫn với cụ P. nhưng theo anh Nhuận, sáng hôm sau, nghi phạm vẫn xuất hiện xung quanh khu vực đám tang, lúc này đối tượng đã bịt khẩu trang, một lúc sau khi tên này vào nhà (cách nhà cụ P. vài trăm mét) thì bị công an đến mời về trụ sở làm việc.

Một bảo vệ ở gần đó cũng cho biết buổi sáng sớm hôm đó, ông nhận thấy sự thay đổi của L. (tên của nghi phạm), khi người này cứ đi lại xung quanh khu vực đám tang, thái độ khác thường, không như mỗi ngày.

Theo người này, L. cùng làm bảo vệ giống ông, hôm xảy ra vụ việc, cũng là lúc đối tượng đang trực ca đêm tại một cơ quan sát bên nhà cụ P.. "Bình thường tiếp xúc, L. khá hiền lành, không biết uống rượu, không biết gặp khó khăn gì mà lại ra nông nổi như thế này"- bảo vệ này nói.

Được biết, nghi phạm đã ly hôn với vợ, hiện sống cùng chị gái trên địa bàn. Vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 15-8, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo của con trai về việc mẹ ruột là cụ N.T.V.P (SN 1951, ở khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM) nghi bị sát hại.

Qua trích xuất camera phát hiện vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 14-8, cụ P. đang nằm trên ghế xếp trong nhà thì có nam thanh niên đi vào nhà, sau đó bóp cổ cụ P. dẫn đến tử vong.


Tin liên quan

Thông tin "sốc" về vụ cụ bà ở TP HCM bị nam thanh niên lẻn vào nhà bóp cổ tử vong

Thông tin "sốc" về vụ cụ bà ở TP HCM bị nam thanh niên lẻn vào nhà bóp cổ tử vong

(NLĐO) - Trước đó, Công an phường Tân Uyên, TP HCM nhận được tin báo của người con về việc mẹ ruột nghi bị sát hại

Cụ bà hoảng loạn đến ngân hàng chuyển 400 triệu đồng sau cú điện thoại từ số lạ

(NLĐO) - Nghe lời một đối tượng gọi điện tới giới thiệu là cán bộ công an, một cụ bà suýt mất số tiền 400 triệu đồng

Cụ bà 81 tuổi bất ngờ khi nhận hơn 100 triệu đồng từ tài khoản "không nhớ mở khi nào"

(NLĐO)- Khi công an tới hỏi về số tiền hơn 100 triệu đồng có người chuyển nhầm, cụ bà 81 tuổi ở Thanh Hóa bất ngờ vì không nhớ tài khoản ngân hàng mở khi nào

chính quyền địa phương cụ bà TP HCM nam thanh niên công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo