Pháp luật

Vụ cướp hơn 2,2 triệu USD chấn động Tây Ninh: Giả danh công an để ra tay

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Biết mẹ giữ hơn 2,2 triệu USD, bị cáo cấu kết đồng phạm giả danh công an để cướp tiền rồi bỏ trốn qua nhiều tỉnh, gây chấn động dư luận Tây Ninh

Ngày 20-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "cướp tài sản" xảy ra trên địa bàn, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HD

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh), Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, Gia Lai), Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, Ninh Bình), Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) cùng về tội cướp tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Nguyên Bình (38 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, Gia Lai) bị xét xử về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm; bị cáo Lò Việt Chung (33 tuổi, ngụ phường Tân Triều, Đồng Nai) bị xét xử về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Phạm Lý Phương sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Biết bà Hoa đang giữ lượng lớn tiền USD, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã bàn bạc với Đào Xuân Lộc, sau đó rủ thêm Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Tuấn Anh tham gia.

Phạm Lý Phương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Các bị cáo thống nhất kế hoạch giả danh lực lượng công an đến kiểm tra nguồn gốc số tiền, qua đó gây áp lực để chiếm đoạt.

Trưa ngày 10-3-2025, sau khi bà Hoa nhận hơn 2,28 triệu USD do một người từ TPHCM mang đến, Phương báo cho đồng phạm. Duy và Tuấn Anh đến nhà, tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra số tiền, đồng thời quay video nhằm tạo sức ép, buộc bà Hoa giao điện thoại và giấy tờ.

Lợi dụng lúc bà Hoa đi ra phía sau nhà, hai bị cáo nhanh chóng ôm thùng tiền chứa USD lên xe do Lộc chờ sẵn bên ngoài rồi tẩu thoát.

Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, bà Hoa trình báo. Ngày 11-3-2025, Phương đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Trong khi đó, Lộc, Duy và Tuấn Anh bỏ trốn về TPHCM rồi di chuyển ra Hà Nội, tìm cách đổi USD sang tiền Việt để tiêu xài.

Quá trình lẩn trốn, Duy liên hệ với Lê Nguyên Bình, thông báo đã thực hiện vụ cướp và gửi video vụ việc. Bình sau đó hướng dẫn nhóm này cách trốn ra nước ngoài, cung cấp tài khoản nhận tiền và hỗ trợ tiêu thụ tài sản.

Bình còn trực tiếp ra Hà Nội nhận vali chứa tiền USD do Lộc gửi, mang đi cất giấu tại khách sạn. Ngày 15-3-2025, Bình bán 200.000 USD, thu hơn 5,1 tỉ đồng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra, phát hiện Bình đang cất giữ gần 2 triệu USD cùng 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, Lò Việt Chung bị xác định đã hỗ trợ nhóm bị cáo đổi tiền và chở các đối tượng từ Đồng Nai lên Gia Lai để tiếp tục lẩn trốn. Đến ngày 24-3-2025, toàn bộ các bị cáo bị bắt giữ tại Gia Lai.

Cơ quan điều tra xác định một số cá nhân tham gia giao dịch, đổi ngoại tệ nhưng không biết tài sản do phạm tội mà có nên không bị xử lý hình sự, chỉ đề nghị xử phạt hành chính.

Đối với bà Lý Thị Hoa, hiện đã rời khỏi nơi cư trú. Theo lời khai của Phương, bà Hoa nhận số tiền trên để mang sang Campuchia, có dấu hiệu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.

