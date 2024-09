Vụ cựu cán bộ thi hành án ở Bình Phước bị khởi tố: Người trong cuộc nói gì?

Ngày 21-9, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (SN 1976, quê tỉnh Khánh Hòa; hiện ở tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ Luật Hình sự.



Ngoài đơn tố cáo, bà D. còn cung cấp tài liệu về hoạt động cho vay nặng lãi của bà Nguyệt cho cơ quan điều tra và cơ quan báo chí

Công an huyện Bù Đăng cũng đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND huyện Bù Đăng để xử lý.

Tin nhắn bà D. cung cấp về việc trao đổi với chủ nợ

Theo Công an huyện Bù Đăng, quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt ban hành ngày 31-5 và được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trong quyết định khởi tố bị can, Công an huyện Bù Đăng xác định bà Nguyệt đã có hành vi "cho người khác vay tiền với thỏa thuận lãi suất cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất được Bộ Luật Dân sự quy định, nhằm mục đích thu lợi bất chính số tiền hơn 54,7 triệu đồng".

Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của VKSND huyện Bù Đăng cũng nêu rõ: Đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự và các tài liệu liên quan của Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bù Đăng là có căn cứ. Do đó, VKSND huyện Bù Đăng yêu cầu Cơ quan CSĐT, Công an huyện tiến hành điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà N.T.M.D. (SN 1983, ngụ huyện Bù Đăng), khẳng định trước đó đã làm đơn gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước, VKSND tỉnh, VKSND huyện Bù Đăng, Công an tỉnh, Công an huyện Bù Đăng... tố cáo bà Nguyệt về hành vi cho vay nặng lãi.

Trong đơn tố cáo, bà D. trình bày ngày 21-6-2023, bà vay 2 tỉ đồng của bà Nguyệt với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày để thu mua sầu riêng. Từ ngày 30-6 đến 1-7-2023, bà D. tiếp tục vay bà Nguyệt 2,5 tỉ đồng với lãi suất tương tự.

Trong thời gian vay nợ, bà D. đã trả tiền lãi và gốc bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và tiền mặt tại nhà riêng của bà Nguyệt.

Khi vay, bà D. thế chấp cho bà Nguyệt 1 sổ đỏ với số tiền 4,6 tỉ đồng để chung vốn với bà N.T.H.P. (quê tỉnh Đắk Lắk) mua bán sầu riêng.

Bà D., khẳng định thời điểm vay tiền, lãi suất bà Nguyệt áp dụng tăng liên tục khiến bà D. và bà P. gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả nợ.

Điển hình, ngày 29-7-2023, bà Nguyệt thu tiền gốc và lãi 10 ngày là 330 triệu đồng. Ngày 7-8-2023, bà D. phải chuyển tiếp cho bà Nguyệt tiền gốc và lãi 330 triệu đồng. Đến ngày 28-8-2023, bà Nguyệt yêu cầu bà D. chuyển tiền 15 ngày là hơn 500 triệu đồng.

Do không còn khả năng chi trả nên bà D. xin bà Nguyệt giảm lãi suất cho bà P. nhưng bà Nguyệt không đồng ý. Khi không thể trả nợ, bà D. và bà P. liên tục bị người lạ gọi điện đe dọa.

Theo bà D., đến ngày 18-11-2023, bà bất ngờ nhận được giấy triệu tập của TAND huyện Bù Đăng về việc bị bà Nguyệt khởi kiện liên quan số nợ trên.

"Do bị bà Nguyệt khởi kiện ra tòa nên tôi đã làm đơn tố cáo bà này về hành vi cho vay nặng lãi đến cơ quan điều tra" - bà D. nói và cho biết ngoài bà còn có một số người khác gửi đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của bà Nguyệt.

Bà D. còn cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều tài liệu, hình ảnh về số tiền giao dịch, trả lãi tiền vay qua ngân hàng, tin nhắn đòi nợ qua Zalo của bà Nguyệt...

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước đã hướng dẫn bà D. gửi đơn và tài liệu cho Công an huyện Bù Đăng xử lý theo quy định. Công an tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo Công an huyện Bù Đăng vào cuộc điều tra, xử lý nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội. Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khỏi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo tìm hiểu, thời điểm bị tố cáo, bà Đặng Thị Ánh Nguyệt là cán bộ Chi Cục thi hành án huyện Bù Đăng. Đến tháng 11-2023, bà Nguyệt có quyết định được nghỉ việc theo chế độ.