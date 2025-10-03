HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động

Thời sự

Vụ đề xuất trưng dụng Lầu Bảo Đại Nha Trang: Kỷ luật 2 lãnh đạo

Kỳ Nam

NLĐO) – Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa

Ngày 3-10, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đức Hà – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa và ông Lê Xuân Lợi – Phó Giám đốc.

Nguyên nhân do hai ông đã ký văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất trưng dụng biệt thự di tích Lầu Bảo Đại (TP Nha Trang) làm nơi ở cho lãnh đạo một số sở, ngành. Đề xuất này ngay lập tức gây phản ứng trong dư luận, bởi Lầu Bảo Đại là di tích lịch sử - văn hóa, thuộc diện bảo tồn, không được sử dụng vào mục đích trái quy định.

- Ảnh 1.

Biệt thự Nghinh Phong tại Khu di tích Lầu Bảo Đại

Sau khi sự việc gây bức xúc, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa đã thu hồi văn bản; trong khi Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhận định việc làm của ông Hà và ông Lợi đã vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Việc xử lý kỷ luật được cho là cần thiết để chấn chỉnh kỷ cương, đồng thời khẳng định quan điểm không bao che sai phạm trong quản lý, bảo tồn di sản.

Phó giám đốc tỉnh Khánh Hòa Ban Thường vụ Nha Trang thi hành kỷ luật di tích lịch sử Lầu Bảo Đại
