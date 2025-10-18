Vụ dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines bị rò rỉ, có được bồi thường không?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vụ dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines bị rò rỉ, có được bồi thường không?

Thái Phương

(NLĐO) – Một số thông tin cá nhân có thể bị lộ như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, chuyên gia khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng để tránh bị lừa

Những ngày qua, sau khi Vietnam Airlines thông báo về sự cố rò rỉ dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành, nhiều hành khách bày tỏ lo ngại thông tin cá nhân của họ có thể bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo.

Chị Thanh Nga (ngụ TP HCM) cho biết sau khi nhận được email cảnh báo từ hãng, chị lập tức đổi mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết nhưng vẫn không khỏi lo lắng. 

"Tôi sợ các thông tin thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán vé máy bay trước đây có thể bị đánh cắp. Nếu kẻ gian dùng số điện thoại, email của tôi để lừa đảo, tôi có thể được bảo vệ hay đòi quyền lợi không?" - chị Nga băn khoăn.

Khách hàng Vietnam Airlines bị rò rỉ thông tin: Có được bồi thường không? - Ảnh 2.

Khách hàng nên đổi các mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines...

Theo Vietnam Airlines, hãng là một trong nhiều doanh nghiệp toàn cầu bị ảnh hưởng do sự cố của đối tác công nghệ. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên nền tảng này có thể đã bị truy cập trái phép. Ngay khi nhận được cảnh báo, hãng đã phối hợp với cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh mạng để điều tra, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường bảo mật hệ thống.

Đại diện hãng cho biết: "Một số thông tin cá nhân có thể bị lộ như họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Lotusmiles. Tuy nhiên, các dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng, hành trình bay, hộ chiếu, số dư tài khoản và mật khẩu vẫn được bảo mật an toàn". 

Vietnam Airlines cũng khẳng định hệ thống công nghệ thông tin nội bộ vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, nhận định thông tin khách hàng cung cấp cho hãng bay như email, số điện thoại, ngày sinh, CCCD, thậm chí thông tin thẻ tín dụng… đều có giá trị cao trên thị trường dữ liệu. 

"Những kẻ tấn công có thể tập hợp các dữ liệu này để dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, như mạo danh hãng hàng không hoặc cơ quan chức năng để chiếm đoạt thông tin hoặc tiền bạc" - ông cảnh báo.

Từ sự cố này, Vietnam Airlines khuyến cáo khách hàng nên đổi mật khẩu tài khoản và email liên kết, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, không truy cập vào các đường link hoặc trang web chưa được xác thực. Người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn, email hay cuộc gọi lạ mạo danh hãng.

Ông Võ Đỗ Thắng cũng chia sẻ bản thân ông vừa là nạn nhân của một cuộc gọi lừa đảo mạo danh cơ quan quản lý. "Họ dùng thông tin cá nhân để dựng câu chuyện có vẻ hợp lý, đánh vào tâm lý lo sợ của người dân. Nếu không tỉnh táo, người nghe rất dễ sập bẫy" - ông nói.

Chuyên gia này cho biết thêm trước đây, khi dữ liệu cá nhân bị lộ, hầu như chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2026, doanh nghiệp để xảy ra rò rỉ dữ liệu có thể phải bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại, bằng tiền mặt, hiện vật hoặc dịch vụ tương đương.

"Nếu doanh nghiệp làm lộ thông tin khách hàng, họ có thể bị xử phạt hành chính lên tới 3 tỉ đồng, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật" - ông Thắng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Máy tính lượng tử: Cơ hội công nghệ hay mối đe dọa bảo mật cho APAC?

Máy tính lượng tử: Cơ hội công nghệ hay mối đe dọa bảo mật cho APAC?

(NLĐO) - Máy tính lượng tử mở ra cơ hội công nghệ nhưng cũng đe dọa an ninh mạng toàn cầu

ABBANK ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới siêu nhanh và bảo mật cho người dùng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức ra mắt nền tảng ngân hàng số thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân mang tên ABBANK thay thế cho ứng dụng AB Ditizen

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu chia sẻ về tiền mã hóa và bảo mật

(NLĐO) - Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, việc thành lập sàn giao dịch tiền số, tiền ảo cần đến sự tư vấn, góp ý của các chuyên gia đầu ngành về bảo mật.

Vietnam Airlines thủ đoạn lừa đảo an ninh mạng hãng hàng không cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo