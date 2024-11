Vụ dùng “bơm xăng” tấn công đoàn cưỡng chế: Bắt 6 đối tượng

Ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ", gồm: Lê Văn Điền (SN 1972), Lê Thị Ngọc Nhan (SN 1971), Lê Phước Sang (SN 1991), Lê Phước Hoàng (SN 1999), Lê Công Triết (SN 1983) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1982), cùng ngụ thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Các đối tượng chống người thi hành công vụ bị bắt giữ cùng các tang

Trước đó, ngày 18-11, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nhan ông Điền để phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh.

Tuy nhiên, Điền, Nhan cùng 2 con ruột là Sang, Hoàng và các đối tượng khác đã dùng lời lẽ xúc phạm, sử dụng máy xúc, gậy, cuốc, kéo, ly thủy tinh, gạch đá, "bom xăng" tự chế để tấn công, chống người thi hành công vụ.

Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang đã khống chế, bắt giữ các đối tượng.