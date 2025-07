Vụ dùng xe biển xanh chở ma tuý: Tuyên án tử hình 11 bị cáo

Chiều 2-7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu") và cựu cán bộ công an dùng ô tô biển xanh chở ma túy đi cất giấu cho Hương trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy.



Các bị cáo trong vụ án

Theo đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên cũ, TP Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên cũ) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Thế Thành và anh trai Nguyễn Thế Lập cùng 7 bị cáo cũng bị tuyên án tử hình. Riêng Nguyễn Thị Kim Hương bị tuyên mức án tù chung thân.

Bản án đánh giá đánh giá đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng; mua bán, giao hàng qua đường tiểu ngạch tại biên giới Việt - Lào tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nhóm tội phạm mua bán không biết mặt, chỉ dùng ám hiệu, chuyển ma túy qua xe khách ra Bến xe Long Biên. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng ô tô biển xanh để chở ma túy, cất giấu ma túy tại nhà của cán bộ chức năng, gây khó khăn cho hoạt động điều tra của lực lượng chức năng.

Trong vụ án, Nguyễn Thế Thành và Trương Tuấn Dũng có vai trò đồng chủ mưu, cầm đầu vụ án. Hương "Mẩu" là đầu mối nhận ma túy tại Hà Nội để tiêu thụ, một số bị cáo khác có vai trò giúp sức cho nhóm của Hương phạm tội, trong đó có 2 cựu công an.

Theo cáo trạng, năm 2019, Hương và Nguyễn Thế Thành đặt mua 30 kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến của một người bên Lào. Số ma túy này được nhóm của Thành đựng trong vali, ba lô rồi giấu vào một tủ gỗ và một máy hút bụi gửi xe khách ra Hà Nội.

Hương đã gọi điện cho cựu cán bộ công an Hưng nhờ thuê xe chở giúp. Hưng khi đó đang là cán bộ công an của phường Đức Giang đã lái xe trật tự của phường đến điểm hẹn để nhóm Hương bê tủ gỗ và máy hút bụi chứa ma túy lên thùng xe. Cựu cán bộ công an phường lái xe chở ma túy về nhà trọ của Hương ở ngõ 987 Ngô Gia Tự (Long Biên) cất giấu.

Ngoài hành vi trên, cơ quan truy tố còn xác định khoảng tháng 5-2019, thấy việc để ma túy tại nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị Hưng cho "để nhờ ít đồ" tại ga ra ô tô phía sau nhà một thời gian.

Cựu cán bộ Công an phường Đức Giang đã đồng ý để Hương gửi 4-5 kg ma túy đá, khoảng 12.000 viên hồng phiến. Số ma túy này được Hưng và Hương giấu vào một thùng các-tông phủ bao tải lên trên.

Nội dung cáo trạng thể hiện khi đàn em của Hưng mang ma túy đến nhờ cất giấu, Hưng còn dặn để vào trong cửa ga ra ô tô phía sau nhà. Từ đây, các bị cáo đã lấy ma túy đi giao lẻ.

Viện kiểm sát xác định Thành có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện mua bán 136,8 kg ma túy trong nhiều lần, thu lợi bất chính 5 tỉ đồng; Hương mua bán 134 kg ma túy, thu lợi 4 tỉ đồng.

Cựu cán bộ công an Hưng là người giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán 37 kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng. Đức giúp sức, bao che cho Hương mua bán 134,8 kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỉ đồng.