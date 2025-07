Vụ dừng xe trên cao tốc để ngủ dẫn đến tai nạn kinh hoàng: Bắt giam tài xế

Ngày 6-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Lê Xuân Hưng (SN 1981, trú tỉnh Vĩnh Phúc cũ - nay là tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Lê Xuân Hưng dừng xe trên cao tốc để ngủ, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19-6, tài xế P.Đ.T. (49 tuổi, trú tỉnh Nam Định - nay là tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận thôn Mỹ Trà, xã Bình Phú, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng) thì tông vào đuôi xe container do ông Hưng điều khiển, đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách là P.Đ.T. và phụ xe N.V. T. (trú tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Xuân Hưng khai nhận do buồn ngủ nên đã cho xe dừng đỗ trên cao tốc, trong đó một nửa xe nằm ở làn khẩn cấp, một nửa ở làn giữa.

Khi dừng xe, Hưng chỉ bật đèn tín hiệu phía sau rơ-moóc, không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định. Kiểm tra ban đầu xác định Hưng không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy và có giấy phép lái xe hạng FC còn hiệu lực.

Mức phạt cao nhất lên tới 15 năm tù

Luật sư Trần Thị Duyên - Công ty Luật MZI Lawyers, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng - cho biết theo Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, khi tham gia giao thông trên đường cao tốc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.

Luật sư Trần Thị Duyên - Công ty Luật MZI Lawyers

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, nhanh chóng báo cho cơ quan CSGGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Theo quy định của pháp luật, làn khẩn cấp chỉ được dừng, đỗ khi gặp sự cố hoặc bất khả kháng, không phải nơi dừng xe để ngủ. Do đó, hành vi của tài xế xe container là vi phạm pháp luật về tham gia giao thông đường bộ, với hậu quả gây chết 2 người và nhiều người bị thương nặng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tài xế xe container có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), mức hình phạt cao nhất cho tội danh này lên đến 15 năm tù.