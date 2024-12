Vụ đường cao tốc hơn 10.000 tỉ dặm vá lởm chởm: Khắc phục trước ngày 27-12

Ngày 21-12, Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7), thuộc Bộ Giao thông vận tải có phản hồi liên quan thông tin "Tuyến cao tốc hơn 10.000 tỉ đồng chưa thu phí đã dặm vá lởm chởm" mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Theo đơn vị này, ngay sau khi nhận được phản ánh về tình trạng dặm vá lởm chởm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đơn vị vận hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã họp với nhà thầu và các bên liên quan.

Các điểm dặm vá do mặt đường hư hỏng xuất hiện 2 chiều Bắc - Nam, Nam - Bắc trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, từ Km 175 - Km 160

Ban Quản lý dự án 7 cho biết các hư hỏng mặt đường bê tông nhựa được nêu trong nội dung bài báo thuộc phạm vi do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thi công, thuộc Gói thầu XL03, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Mặc dù, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc đã kịp thời khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, tuy nhiên một số vị trí chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan. Để tránh tình trạng tương tự xảy ra gây bức xúc trong dư luận, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới, Ban QLDA7 yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện việc khắc phục.

Trong đó, khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trường và tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay các vị trí đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan cũng như các vị trí khác nếu xét thấy có nguy cơ phát sinh hư hỏng trong tương lai thuộc trách nhiệm bảo hành xây lắp trên toàn phạm vi do Nhà thầu thi công tại Gói thầu XL03.

Mặt đường tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra một số đoạn dặm vá lởm chởm

Yêu cầu nhà thầu báo cáo kế hoạch triển khai cho Văn phòng Quản lí đường bộ IV.1, Ban QLDA 7, tư vấn giám sát để kiểm tra, giám sát và đảm bảo hoàn thành công tác khắc phục, sửa chữa trước ngày 27-12-2024.

Trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đã được chấp thuận, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông. Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Bộ Giao thông vận tải và pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn giao thông.

Ban Quản lí dự án 7 cũng yêu cầu đơn vị Tư vấn giám sát kiểm tra, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện của nhà thầu và yêu cầu nhà thầu tuyệt đối tuân thủ theo biện pháp tổ chức thi công được duyệt trong suốt quá trình thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.