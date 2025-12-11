Vụ gia đình ở TPHCM bị ném gạch vào nhà: Khởi tố 2 đối tượng

Ngày 11-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tài (SN 1995) và Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988, cùng ngụ tại phường An Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TPHCM

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình chị T.T.T.L (1992) và gia đình ông N.T.L - cha của Nguyễn Thành Chuyến.



Tối 30-11-2025, sau khi đã uống rượu, nhớ lại việc Chuyến kể về mâu thuẫn giữa hai gia đình nên Võ Văn Tài tìm đến nhà chị L tại khu phố 1A, phường An Phú.

Camera ghi lại vụ việc

Tại đây, Tài nhặt nhiều viên gạch ném vào cửa nhà, lớn tiếng chửi bới, đe doạ. Một lúc sau, Tài quay lại lần thứ hai, tiếp tục ném gạch và hăm doạ người trong nhà rồi bỏ đi.



Sau khi ném gạch, Tài đến nhà Nguyễn Thành Chuyến kể lại toàn bộ sự việc. Mặc dù biết Tài đang say và có hành vi vi phạm, Chuyến không can ngăn mà còn điều khiển xe mô tô chở Tài quay lại khu vực nhà chị L.

Trước khi đi, Tài lấy một cây cờ lê và một thanh kim loại để tiếp tục tìm đánh người. Khi quay lại nhà chị L, do cửa đóng, Tài không thực hiện được hành vi, liền ném thêm 2 cục gạch rồi bỏ chạy, vứt hung khí xuống bụi cây và lên xe Chuyến rời đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú đã đưa hai đối tượng về làm việc. Tại đây, cả Tài và Chuyến đều khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Chuyến để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.