Vụ giá đỗ ủ hóa chất: Giật mình với việc kiểm tra, giám sát

Thu giữ 20.357 kg giá đỗ ngâm nước "kẹo"

Qua kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện trong quá trình sản xuất giá đỗ các cơ sở đã sử dụng vôi cục, nước giếng và một loại chất lỏng không màu, thường gọi là nước "kẹo". Theo công an, nước "kẹo" là hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 20.357 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm nước "kẹo", 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất cấm trên. Các cơ sở này đã cung cấp giá đỗ cho Bách Hóa Xanh và các chợ trên địa bàn tỉnh.