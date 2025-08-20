HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ giăng lưới đánh cầu lông giữa đường: "Khu dân cư Văn Minh mà không văn minh!"

Anh Vũ

(NLĐO) - Một tài xế ô tô đã tranh cãi với 5 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở Khu dân cư Văn Minh.

CLIP: Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "xử phạt 250.000 đồng/người vụ nhóm người thản nhiên giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP HCM", nhiều bạn đọc bình luận và có ý kiến bức xúc, cho rằng xử phạt vậy thì quá thấp, không đủ răn đe.

Vụ giăng lưới đánh cầu lông giữa đường: Khu dân cư Văn Minh mà không văn minh! - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông.

Bạn đọc Trang bình luận: "Xử phạt chưa đủ để răn đe, kiểu này lần sau các "gã gàn" thiếu văn hóa lại chơi tiếp. Tài khoản "Người" nêu ý kiến" "Xử phạt chỉ là 'gãi ngứa' cho họ. Bởi hơn 200.000 đồng để thể hiện mình thì rẻ quá, họ sẽ không sợ. Biết đâu mai mốt họ lại đánh pickleball nữa không chừng".

Chung quan điểm, bạn đọc Vũ còn cho rằng họ cản trở an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, thậm chí có hành vi cầm đe doạ giết người... "Sao lại chỉ phạt mỗi người 250.000 đồng? Cần truy tố nhóm người này về những hành vi vi phạm pháp luật như đã nêu!".

Bạn đọc Nguyên thì bình luận chơi chữ: "Khu dân cư Văn Minh mà họ không văn mình tí nào".

Một số bạn đọc khác cho rằng phải phạt nặng hơn, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để người dân biết sợ, đừng nghĩ đường ngoài phố là của mình, dù là trong khu dân cư.

Như đã thông tin, vào sáng 18-8, một ô tô đang di chuyển trên đường số 60, Khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ), TP HCM thì buộc di chuyển chậm do một tấm lưới cầu lông được giăng ngang đường và nhiều người đang đánh cầu lông.

Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Nhóm người cho rằng đây là khu dân cư nên được giăng lưới đánh cầu lông. Tài xế thì cho rằng đây là đường đi và việc trên là không được.

Đáng nói, một người đàn ông trong nhóm cầu lông đã chạy vào nhà lấy dao nhọn ra hù dọa nam tài xế.

Theo nam tài xế (33 tuổi) trong video, trước đó anh di chuyển vào khu dân cư trên để đón khách rồi gặp cảnh giăng lưới đánh cầu lông. Do bức xúc, anh lên tiếng thì bị nhóm người phản ứng lại. "Tôi đăng video lên mạng để cảnh báo những hành vi trên" - nam tài xế nói.

Công an phường Bình Trưng sau đó phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) lập biên bản làm căn cứ xử phạt 3 người do giăng lưới đánh cầu lông giữa đường.

Bên cạnh đó, công an cũng tiếp tục mời hai người còn lại đến làm việc. Trước đó, họ vắng mặt với lý do bận công việc.


đánh cầu lông khu dân cư văn minh
    Thông báo