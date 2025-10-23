HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ giữ người trái pháp luật để trừ tà: Chồng cũ của nạn nhân bị bắt giam

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Liên quan vụ án “giữ người trái pháp luật” nhằm “trừ tà” cho vợ cũ, Công an Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Tự Tín để làm rõ vai trò đồng phạm

Chiều 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt giam đối với Nguyễn Tự Tín để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Trước đó, tháng 6-2025, TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) đã trả hồ sơ để công an điều tra bổ sung vụ án giữ người trái pháp luật với bị hại là chị T.T.B.D. (33 tuổi).

Trong 4 bị cáo đưa ra xét xử có Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm (chị chồng của D). 

Vụ giữ người trái pháp luật tại Lâm Đồng: Chồng cũ bị bắt giam điều tra - Ảnh 1.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử tháng 6-2025. Ảnh: DT

Tòa đề nghị làm rõ hành vi của ông Nguyễn Tự Tín (chồng cũ của bị hại D.) và 2 người khác, có dấu hiệu đồng phạm giữ người trái pháp luật.

Sau quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Tín để làm rõ hành vi trên.

Như tin đã đưa tin, từ ngày 4-12-2023 đến 15-4-2024, cho rằng chị T.T.B.D. bị nhiễm “tà ma" nên Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan thuê người canh giữ nhằm mục đích không cho chị D. ra khỏi nhà để trừ "tà ma".

Diễm và Lan khóa cửa và cổng nhà không cho chị D. tiếp xúc với người khác. Đồng thời thuê Nguyễn Hồng Tâm cùng Trần Hữu Tình thay phiên nhau canh giữ, không cho chị D. ra ngoài hoặc tiếp xúc với ai.

Sau khi Tâm và Tình không canh giữ nữa, Diễm và Lan đã thay phiên nhau nằm ở phòng khách, hành lang trước cửa phòng của chị D để canh giữ.

Quá trình điều tra, ngoài việc bị giữ trái pháp luật, chị D. khai còn bị Nguyễn Tự Tín (chồng cũ) và 3 người chị chồng, trong đó có Lan và Diễm dùng tay chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục của chị D. để giải trừ tà ma. 

Kết quả giám định thương tích, chị D bị gãy kín xương chính mũi, gãy kín cung trước xương sườn số VII, VIII, chấn thương nhiều nơi,… với tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Tin liên quan

Điều tra vụ 1 phụ nữ ở Phan Thiết bị gia định chồng hành hạ dã man để... trừ tà!

Điều tra vụ 1 phụ nữ ở Phan Thiết bị gia định chồng hành hạ dã man để... trừ tà!

(NLĐO) – Theo lời trình bày của nạn nhân, gia đình chồng bị dụ dỗ theo tà đạo rồi thực hiện nhiều thủ tục cúng bái kỳ dị, đánh đập, hành hạ bà D. trong thời gian dài

Mất 2,4 tỉ đồng vì thuê thầy phong thủy trừ tà

(NLĐO) - Võ Hữu Sỹ đã lợi dụng lòng tin, sự mù quáng của nạn nhân nên bịa chuyện lừa đảo người phụ nữ số tiền 2,4 tỉ đồng.

Cuộc "trừ tà" khó tin lúc giữa đêm ở Bình Thạnh, TP HCM

(NLĐO) - Cho rằng bà nội bị ma nhập cần phải "trừ tà" nên hai vợ chồng cháu trai khống chế, tra tấn bà nội bằng nhiều cách dã man

Lâm Đồng chồng cũ trừ tà
