Giáo dục

Vụ HS có dấu hiệu phản vệ với món cá: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng suất ăn bán trú từ 1-12

Đặng Trinh

(NLĐO)- Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tạm dừng dịch vụ cung cấp suất ăn bán trú từ ngày 1-12 đến 5-12.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức, TP HCM) vừa chính thức có thông báo liên quan đến việc nhiều học sinh có dấu hiệu phản vệ với món ăn sau bữa ăn bán trú tại trường.

Theo thông báo, suất ăn bán trú tại trường do Công ty TNHH dịch vụ Hai tám sáu cung cấp. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra vào trưa 27-11, sau bữa ăn trưa, có 19 em học sinh có dấu hiệu phản vệ với món cá ngân chiên.

Ông Đỗ Dương Cung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo trường, bộ phận y tế và giáo viên được phân công đã đưa các em đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để theo dõi và điều trị. Những học sinh trên đều được xuất viện ra về trong ngày và hôm sau đã trở lại đi học.

Ông Cung thông tin thêm, nhà trường đã chủ động báo cáo sự việc và phối hợp chặt chẽ với Y tế, UBND phường Thủ Đức và phường đã lập đoàn kiểm tra đến làm việc với đại diện Công ty TNHH dịch vụ Hai tám sáu cùng đại diện nhà trường.

Vụ học sinh có dấu hiệu phản vệ với món cá: Trường THPT Nguyễn Huân tạm dừng ăn bán trú từ 1-12 - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo nhà trường, bộ phận y tế và giáo viên được phân công đã đưa các em đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để theo dõi và điều trị. Những học sinh trên đều được xuất viện ra về trong ngày và hôm sau đã trở lại đi học.

Ngày 28-11, nhà trường đã tiếp đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Công an TP và Công an phường Thủ Đức để thực hiện biên bản điều tra sự việc. Lãnh đạo nhà trường triển khai thông báo đến quý phụ huynh về sự cố xảy ra.

Ngày 29-11, trong cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường, Ban quản lý bán trú trường, Ban đại diện CMHS học sinh và Công ty TNHH dịch vụ Hai tám sáu đã thống nhất: Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, nhà trường yêu cầu công ty TNHH dịch vụ Hai tám sáu tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú từ ngày 1-12 đến 5-12.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM), cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh đi cấp cứu sau bữa ăn ở trường. Các bệnh nhân là học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức, TP HCM).

