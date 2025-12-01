Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đình chỉ 3 phòng khám, phạt nặng nhiều vi phạm

Ngày 30-11, Sở Y tế TP Huế cho biết đã báo cáo UBND thành phố kết quả xử lý các cơ sở vi phạm theo phản ánh của Báo Người Lao Động.

Đình chỉ, phạt tiền vi phạm khám sức khỏe

Cụ thể, đối với mảng khám sức khỏe lái xe, Sở Y tế đã thu hồi văn bản xác nhận công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của 2 cơ sở: Phòng khám thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Thịnh và Công ty CP Dịch vụ Y tế 24/7 Tâm Đức.

Trước đó, ngày 12-11, ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng bài "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc", Thanh tra Sở Y tế đã lập tức vào cuộc.

Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, cho biết qua thanh tra, sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 23 triệu đồng mỗi cơ sở. Hai lỗi vi phạm chính là không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và cung cấp giấy khám sức khỏe khi chưa thực hiện đầy đủ các nội dung chuyên môn.

Nhân viên phòng khám thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Thịnh xác nhận “khống” kết quả dù không chụp X-quang. (Ảnh cắt từ clip điều tra ngày 8-11)

Đồng thời, cả 2 phòng khám bị đình chỉ hoạt động khám sức khỏe (bao gồm khám để đủ điều kiện điều khiển xe) trong thời hạn 2 tháng, tính từ ngày 17-11. Thông báo này đã được gửi rộng rãi đến Công an thành phố, Sở Xây dựng thành phố và các địa phương để giám sát.

Ông Thái Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Y tế, thông tin thêm: Để hoạt động trở lại sau thời hạn phạt, các cơ sở này buộc phải nộp hồ sơ tự công bố lại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để sở tiến hành hậu kiểm chặt chẽ.

Rút giấy phép vì kỹ thuật "chui"

Đối với Phòng khám Chuyên khoa Ngoại của bác sĩ Lê Trung Hậu (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ), Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng. Nguyên nhân là do phòng khám này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (kỹ thuật tách huyết tương giàu tiểu cầu - PRP) vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép.

Hiện tại, bác sĩ Lê Trung Hậu đã có đơn xin dừng hoạt động phòng khám. Sở Y tế đã ra quyết định thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở này. Ông Thái Văn Tuấn khẳng định nếu phòng khám muốn tái hoạt động thì phải làm thủ tục xin cấp phép mới từ đầu, với quy trình thẩm định khắt khe.

Đại diện Sở Y tế cho biết PRP là kỹ thuật đòi hỏi điều kiện rất cao về vô khuẩn, trang thiết bị và bác sĩ phải có chứng chỉ đào tạo thực hành riêng biệt.

"Tất cả các điều kiện trên đều phải được Sở Y tế thẩm định, phê duyệt thì cơ sở mới được phép triển khai. Chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp thực hiện "chui" như báo phản ánh, để bảo đảm an toàn cho người bệnh" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Sẽ hậu kiểm chặt chẽ Từ đầu năm 2025 đến nay, qua các đợt kiểm tra, Sở Y tế TP Huế đã xử phạt 10 cơ sở y tế vi phạm với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng, trong đó đình chỉ hoạt động 4 cơ sở. Lãnh đạo sở khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với công an và chính quyền địa phương giám sát việc chấp hành pháp luật sau xử phạt.



