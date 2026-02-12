HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

“Vũ khí bí mật” đầy bất ngờ của pharaoh 3.300 năm trước

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một hiện vận độc đáo từ lăng mộ Tutankhamun, vị pharaoh lừng danh của Ai Cập.

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ lưỡng một số hiện vật được khai quật từ lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun - tức "Vua Tut" nổi tiếng - một thế kỷ trước và nhận thấy một đôi dép vô cùng độc đáo.

Nằm trong số hàng chục đôi dép được dùng làm vật tùy táng, đôi dép được chế tác tinh xảo có thể đã được vị pharaoh tài năng nhưng yểu mệnh này dùng như một "vũ khí bí mật".

Đôi dép độc đáo có kích thước 28,4 x 9,2 cm, được tìm thấy bên dưới một chiếc giỏ trong lăng mộ. Tuy nhiên không rõ đó có phải vị trí ban đầu của hiện vật hay không, vì mộ Pharaoh Tutankhamun đã từng bị cướp phá vào thời cổ đại.

“Vũ khí bí mật” đầy bất ngờ của pharaoh 3.300 năm trước - Ảnh 1.

Đôi dép của Pharaoh Tutankhamun - Ảnh: BẢO TÀNG AI CẬP

Đôi dép của người trị vì Ai Cập 3.300 năm trước được làm bằng gỗ và phủ một lớp vỏ cây, da màu xanh lá cây và những mảnh lá vàng gắn trên một lớp sơn trắng.

Ở phần vòm của mỗi chiếc dép, có hình ảnh hai người bị trói bằng hoa sen và giấy cói. Mỗi chiếc dép cũng có hình tám cung tên - 4 cái gần ngón chân và 4 cái ở gót chân - cũng như một dây đeo hình cung.

Tất cả những thứ này tạo thành Chín Cung, biểu tượng chung cho kẻ thù của Ai Cập.

Vì vậy, các nhà khoa học tin rằng đôi dép này đã khắc họa kẻ thù của vị pharaoh và bằng cách mang nó, ông đã giẫm lên kẻ thù mỗi ngày.

Đó có thể là một ý tưởng mang tính tâm linh, nhưng cũng có thể có phần hài hước của vị vua trẻ tuổi.

Tutankhamun là một pharaoh thuộc Vương triều thứ 18 của Tân Vương quốc Ai Cập cổ đại. Ông lên ngôi khi mới 9 tuổi và đã đưa Ai Cập cổ đại vào thời kỳ hoàng kim trong những năm trị vì (khoảng năm 1332-1323 trước Công nguyên).

Rất tiếc, vị pharaoh tài năng này đã qua đời khi mới chỉ 18-19 tuổi. Ông được an táng trong một lăng mộ đầy báu vật.

Dù từng bị cướp phá, lăng mộ này vẫn gần như nguyên vẹn khi được nhóm thám hiểm dẫn đầu bởi nhà khảo cổ người Anh Howard Carter khám phá năm 1922.


Ai Cập Pharaoh Tutankhamun
