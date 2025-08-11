HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Gia đình sẽ làm đơn kháng cáo

Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo người dân xóm làng, trước khi bị bắt giữ, lĩnh án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, Thái Khắc Thành là một nông dân hiền lành.

Trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện câu chuyện về trường hợp ông Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) lĩnh án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, loài động vật nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Vụ lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Gia đình sẽ làm đơn kháng cáo - Ảnh 1.

Chị Oanh và các con nhỏ đau buồn khi chồng lĩnh án 6 năm tù. Đ. Lương

Liên quan đến sự việc trên, ngày 11-8, ông Thái Khắc Dũng, Xóm trưởng xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết khi nghe thông tin ông Thành lĩnh bản bản án 6 năm tù giam vì nuôi, mua bán gà lôi trắng, người dân trong xóm đều bất ngờ và rất thương. 

Theo ông Dũng, người này bình thường ở nhà làm ruộng, thỉnh thoảng đi hát tại các đám cưới kiếm thêm ít thu nhập. Gia đình cũng không khá giả, vợ làm công nhân, nhà có 3 con nhỏ và một mẹ già ngoài 80 tuổi.

Từ ngày chồng bị bắt, kết án, người vợ cũng đã phải nghỉ việc ở nhà lo việc gia đình. Trước khi bị bắt, ông Thành là người sống hiền lành, hòa đồng nên được nhiều người dân trong xóm yêu quý.

Chị Nguyễn Thị O. (vợ ông Thái Khắc Thành), cho biết từ trước tới nay, mọi việc trong gia đình chủ yếu là do chồng chị lo liệu. Giờ chồng bị bắt, lĩnh án 6 năm tù, không biết thời gian tới chị và 3 con cùng mẹ già không biết nhìn vào đâu để sống.

Theo chị O.h, hiện tại gia đình đang làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Thái Khắc Thành. Một số luật sư cũng đã liên hệ để bào chữa miễn phí cho anh Thái Khắc Thành trong phiên xét xử phúc thẩm. Nguyện vọng thiết tha nhất của chị và gia đình là mong muốn, cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh một cách thấu tình đạt lý, để đưa ra mức án hợp lý để chồng sớm được về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc mẹ già và các con nhỏ.

Trước đó, ngày 3-4-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành (SN 1980, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cũ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 2-4-2025, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) phát hiện xe ô tô biển số 37K-258.41 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng, loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ. Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, vận chuyển, mua bán 13 cá thể gà lôi trắng.

