VỤ "MỎ ĐÁ HẾT HẠN VẪN HOẠT ĐỘNG": Lãnh đạo TP Đà Nẵng nói gì?

Trần Thường

Quá trình xem xét cấp phép khai thác mỏ, UBND thành phố sẽ đặc biệt lưu ý các vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn khai thác

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TP Đà Nẵng Nguyễn Hồng An vừa ký báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng, nội dung liên quan đến phản ánh của Báo Người Lao Động hôm 6-5 về mỏ đá tại thôn An Hòa (xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) dù hết hạn khai thác nhưng vẫn hoạt động.

Theo báo cáo, ngày 11-5, Sở NN-MT TP Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Duy Xuyên kiểm tra thực địa để xác minh các nội dung báo chí phản ánh.

Theo hồ sơ pháp lý, Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam được cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn An Hòa, xã Duy Xuyên và cho thuê đất tại 2 mỏ. Mỏ số 1 được cấp phép năm 2015. Thời gian khai thác, đóng của mỏ, cải tạo phục hồi môi trường 10 năm, hết hạn vào ngày 28-8-2025. Mỏ số 2 được cấp phép năm 2016, điều chỉnh vào năm 2018. Hạn khai thác đến tháng 12-2025; thời gian đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường 8 tháng 20 ngày.

Doanh nghiệp trên được cho thuê đất 2 khu vực. Khu vực 1 có diện tích hơn 15.000 m2, được cho thuê từ năm 2015, thời gian thuê đất 50 năm. Khu vực 2 diện tích 9.600 m2, thời gian thuê đất đến tháng 12-2025.

Tại thời điểm đoàn đến kiểm tra, 2 mỏ này không triển khai hoạt động khai thác. Tại mỏ số 2 có 2 xe múc đang hoạt động múc đá (khối lượng đá đã nổ mìn trong thời gian giấy phép còn hiệu lực đã tập kết tại 3 vị trí trong khu vực mỏ và đã kê khai nộp thuế). Tại khu vực sân công nghiệp (thuê đất 50 năm) đang hoạt động chế biến đá được vận chuyển từ vị trí tập kết đá đã nổ mìn tại mỏ số 2.

Về khối lượng đá, kết quả kiểm tra xác định trong thời gian giấy phép khai thác còn hiệu lực, công ty đã nổ mìn khai thác và tập kết về 3 vị trí trong diện tích mỏ và đã kê khai nộp thuế theo quy định. Khối lượng đá tồn đọng này trong thời gian qua công ty đã vận chuyển về khu vực chế biến để thực hiện chế biến khoáng sản.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam tuyệt đối không khai thác khoáng sản tại 2 mỏ đã hết hạn khai thác. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 24-4-2026, phải di dời khoảng 4.150 m3 đất, đá (vị trí 3) ra khỏi mỏ. Chậm nhất đến ngày 20-8-2026, phải di dời tất cả khối lượng đất đá tại vị trí 1 và vị trí 2, cùng với tài sản của công ty ra khỏi phạm vi mỏ theo quy định.

Sau thời gian trên, đơn vị không được tiếp tục đưa máy móc, cơ giới vào phạm vi mỏ để vận chuyển các khối lượng khoáng sản trên. Trong quá trình vận chuyển khối lượng đá và chế biến đá cần thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Trả lời Báo Người Lao Động, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết 2 điểm mỏ tại thôn An Hòa được khoanh định nằm trong số các mỏ được cấp phép khai thác không thông qua đấu giá nhằm phục vụ các công trình đầu tư công trọng điểm của thành phố. Theo ông Hưng, trong quá trình xem xét cấp phép khai thác mỏ, UBND thành phố sẽ đặc biệt lưu ý các vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn khai thác và đời sống người dân khu vực lân cận. Việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; các đơn vị được cấp phép phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác và không để xảy ra tình trạng khai thác ngoài phạm vi, ngoài thời hạn được cấp phép.

