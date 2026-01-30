Ngày 30-1, đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa các khe co giãn trên cầu Phú Cường, sau khi Sở Xây dựng TPHCM phát đi văn bản cảnh báo.

Cầu Phú Cường bắc qua sông Sài Gòn﻿, nối huyện Củ Chi (TPHCM cũ) và TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), nay là xã Bình Mỹ và phường Thủ Dầu Một (TPHCM).

Sửa chữa khe co giãn trên cầu Phú Cường

Cầu kết nối Tỉnh lộ 8 (xã Bình Mỹ) với đường Huỳnh Văn Cù (phường Thủ Dầu Một), cửa ngõ phía Bắc TPHCM. Đây là tuyến giao thông kết nối các tỉnh miền Tây.

Trước việc khe co giãn trên cầu bị hư hỏng nặng, sụt lún﻿ gây mất an toàn giao thông, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM về một số bất cập khi lưu thông qua cầu Phú Cường (phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ).

Lắp đặt biển cảnh báo để các phương tiện lưu ý khi di chuyển

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trạm thu phí cầu Phú Cường được bố trí tương đối gần cầu Phú Cường﻿ khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi xuống dốc cầu hoặc lưu thông với tốc độ thấp để lên cầu.

Ngoài ra, khu vực trạm thu phí phía đường Huỳnh Văn Cù﻿ thuộc phường Thủ Dầu Một có điểm mở dải phân cách (giao lộ với đường Nguyễn Văn Cừ) nên có tình trạng các phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ.

Các phương tiện lưu thông từ đường gom﻿ (hướng từ Công viên Bạch Đằng) đến trạm thu phí để quay đầu lên cầu Phú Cường hoặc rẽ trái sang đường Nguyễn Văn Cừ gây xung đột, giao cắt.