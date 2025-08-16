HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter) từ Thái Lan về Việt Nam.

Ngày 15-8, Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) của từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam- Ảnh 1.

Tổ công tác dẫn giải Ngô Thị Thêu tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Ngô Thị Thêu bị cáo buộc phạm tội "Không tố giác tội phạm"; Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10-12-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội) là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu), các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu; đồng thời đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22-5, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định Ngô Thị Thêu đang bị Việt Nam truy nã nên phía Thái Lan đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Vụ Mr Pips: Cảnh sát dẫn giải vợ Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam- Ảnh 2.

Công an Hà Nội chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Ngô Thị Thêu. Ảnh: Bộ Công an

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 và 15-8-2025, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Vào 21 giờ ngày 15-8, Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ Ngô Thị Thêu theo quy định của pháp luật Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Nội. Quá trình tiếp nhận, dẫn giải Thêu từ Thái Lan về Việt Nam tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tin liên quan

Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo: Bắt vợ của Mr Hunter khi đang trốn ở Thái Lan

Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo: Bắt vợ của Mr Hunter khi đang trốn ở Thái Lan

(NLĐO)- Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ khi đang trốn ở Thái Lan.

Truy nã Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips

(NLĐO) – Trịnh Văn Thái bị Công an Đà Nẵng truy nã đặc biệt vì có liên quan đến đường dây lừa đảo nghìn tỉ của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam.

Thu giữ thêm loạt biệt thự, siêu xe trong vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo

(NLĐO)-Liên quan đến vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, Công an TP Hà đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỉ đồng; 18 căn chung cư, biệt thự

Vụ Mr Pips Bộ Công an Dẫn độ TikToker Mr Pips lê khắc ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo