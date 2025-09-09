Vụ nam shipper bị đánh vì không cho khách kiểm tra hàng: Có được kiểm tra?

Công an phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ vụ nam shipper (người giao hàng) bị đánh sau khi giao hàng cho một người đàn ông.

Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra đơn hàng.

Chiều 6-9, nam shipper 27 tuổi, ngụ phường Tân Thành đến nhà ông D. (43 tuổi, ngụ phường An Xuyên) giao đơn hàng là kính chiếu hậu xe.

Ông D. mở kiểm tra hàng nhưng nam shipper không đồng ý do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra. Dù vậy, ông D. vẫn mở hàng ra kiểm tra và cho rằng không đúng như đơn đặt hàng nên từ chối nhận.

Sau đó, nam shipper yêu cầu ông D. trả phí nhưng ông này không đồng ý, 2 bên xảy ra cãi nhau. Ông D. dùng tay đánh trúng mũi nam shipper gây chảy máu.

Qua tình huống này, nhiều người thắc mắc: Khách hàng có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper?

Cố ý gây thương tích

Trước hết, về hành vi đánh người, luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho rằng nếu xác định được tỉ lệ tổn thương cơ thể của nam shipper từ 11% trở lên, người đàn ông thực hiện hành vi đánh người có thể bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự và có thể đối diện với hình phạt tù (mức phạt tùy thuộc vào tính chất mức độ hành vi).

Trong trường hợp tỉ lệ tổn thương cơ thể là dưới 11%, nếu các cơ quan chức năng xác định đây là hành vi "có tính chất côn đồ", thì người đàn ông vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội danh này theo điểm i, khoản 1, Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Có được kiểm tra trước khi nhận hàng?

Về việc kiểm tra trước khi nhận hàng, theo nguyên tắc chung quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh không được "ngăn cản người tiêu dùng kiểm tra về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Tuy nhiên, quy định này không đương nhiên được hiểu là người mua hàng có quyền từ chối không nhận hàng, không thanh toán cho shipper.

Cụ thể, khi đặt hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, người tiêu dùng đã tham gia vào một hợp đồng dân sự. Các điều kiện của hợp đồng này được sàn thương mại điện tử, hoặc tổ chức, cá nhân bán hàng công bố trước, có hiệu lực khi khách hàng tiến hành đặt hàng và người bán xác nhận.

Quyền từ chối thanh toán, từ chối nhận hàng tại chỗ phụ thuộc vào thỏa thuận hoặc chính sách của nền tảng/bên bán. Ví dụ, có nền tảng cho phép đồng kiểm, trả hàng hóa ngay cho shipper và không phải thanh toán nếu hàng hóa không phù hợp. Nhưng cũng có người bán yêu cầu thanh toán trước khi nhận hàng, còn việc khiếu nại, đổi trả hàng hóa, hoàn tiền được thực hiện theo phương thức khác mà không phải qua shipper.

Tóm lại, trước khi thực hiện mua hàng hóa trên các nền tảng thương mại điện tử, người mua cũng cần phải đọc kỹ các điều khoản, chính sách giao nhận hàng hóa của bên bán và chỉ đặt hàng khi thấy phù hợp và an toàn. Trong mọi trường hợp, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh dẫn đến tình huống đáng tiếc như trên.