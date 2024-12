Vụ người phụ nữ bạo hành bé gái gây xôn xao mạng xã hội: Tạm đình chỉ cơ sở trông giữ trẻ

Sáng 10-12, UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có thông tin chính thức gửi đến các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc xử lý hành vi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Quá trình xác minh vụ việc, cho thấy bà T.T.B. (SN 1976), tự nhận trông nom, chăm sóc trẻ tại nhà riêng (địa chỉ 318/6/1B Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu).

Ngày 22-11-2024, bà B. thuê chị B.T.M.L. (SN 1999) phụ giúp việc. Đến ngày 6-12, chị L. nghỉ làm việc tại nhà trẻ của bà B. Trong thời gian làm việc cho bà B., chị L. chứng kiến bà B. thường dùng tay bịt mũi, vỗ vào miệng, mặt, đầu, giật tóc; dùng thìa ăn cơm đập vào miệng, dùng điều khiển tivi đập vào miệng các cháu để các cháu ăn nhanh hơn. Chị L. đã dùng điện thoại cá nhân quay lại sự việc.





Lực lượng công an kiểm tra tại cơ sở trông giữ trẻ của bà B. tại phường 7, TP Vũng Tàu

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3-12, lúc cho cháu P. (SN 2022) ăn cháo, do cháu P. bị bệnh, ói, không chịu ăn nên bà B. dùng tay phải tát 2 cái vào miệng cháu và bóp mũi cháu P. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-12, lúc cho cháu T. (SN 2022) ăn cháo, bà B. dùng thìa bằng kim loại đập vào miệng cháu T.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-12, lúc cho cháu T. (SN 2023) ăn cháo, do cháu T. không chịu ăn nên bà B. dùng tay phải vỗ 2 cái vào miệng của cháu T., nhưng do cháu T. vẫn không chịu ăn nên B. cầm điều khiển tivi bằng tay phải đập vào miệng của cháu và tiếp tục dùng tay trái túm tóc cháu T., kéo về phía sau đẩy thìa cháo vào miệng cháu T.

Khi cháu T. vẫn không chịu ăn, bà B. cho cháu kê đầu lên bắp chân trái của bà, cầm thìa đập vào răng cháu nhiều lần.

Khoảng 16 giờ 30 phút, khi bà B. cho cháu T. uống thuốc thì tiếp tục dùng tay đập vào miệng cháu T.

Theo cơ quan chức năng, bà B. không có chuyên môn về sư phạm mầm non, tự nhận trông giữ trẻ tại nhà.





Những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bà B. bạo hành các cháu

Xét thấy hành vi của bà B. có dấu hiệu của tội “Hành hạ người khác”, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra Lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với bà B. để tiếp tục xác minh, làm rõ.

UBND TP Vũng Tàu cho biết khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an TP Vũng Tàu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-12, UBND phường 7 nhận được thông tin từ Công an phường 7 báo có 2 phụ huynh gửi trẻ tại địa chỉ số 318/6/1B Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu đến tố cáo hành vi nghi vấn bạo hành trẻ em.

Lãnh đạo UBND phường đã yêu cầu Công an phường làm rõ nội dung trong đơn tố cáo.Tại thời điểm làm việc bà T.T.B. không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

Do vậy, UBND phường 7 và Công an phường 7 đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động và mời bà B. lên UBND phường làm việc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9-12.

Cùng ngày, Công an phường 7 cũng nhận được tố giác tội phạm của chị P. D. về việc bà B. bạo hành trẻ em. Công an phường 7 tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu để xử lý theo thẩm quyền.