Vũ - người quen rất lạ!

Có lẽ vì thế, Vũ được khán giả yêu mến nhiều hơn. Không để khán giả chờ lâu hơn, Vũ sẽ trở lại bằng liveshow mới trong năm nay. Giống như tính cách luôn bí ẩn của Vũ, anh chỉ thông báo vỏn vẹn "Coming soon" và "mùathu2024". Đi kèm với ảnh poster là 2 hashtag ngắn gọn: #newalbum và #concert2024, cùng với chú thích "See you my regret" (tạm dịch: Hẹn gặp lại sự nuối tiếc của tôi).



Ca sĩ Vũ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chỉ với thông báo ngắn gọn nhưng Vũ (còn được gọi là Hoàng tử indie) cũng khiến khán giả dậy sóng. Hầu hết khán giả bày tỏ sự phấn khích vì mùa thu năm 2024 lại tiếp tục có nhạc tình mới của Vũ để thưởng thức. Chỉ sau 3 giờ đăng tải, những chia sẻ của Vũ về dự án mới đã thu hút gần 20.000 lượt tương tác thả cảm xúc và gần 1.000 lượt chia sẻ.

Trước đó vào năm 2022, liveshow "Một vạn năm" của Vũ đã gây tiếng vang lớn trong làng nhạc Việt bằng 2 đêm concert (Hà Nội và TP HCM), thu hút hơn 10.000 khán giả tham dự. Bản ghi hình full show của live concert "Một vạn năm" cũng mới được Vũ và ê-kíp cho lên sóng ngày 4-8, chỉ trước 4 ngày nam ca sĩ thông báo về live concert mới.

Kín tiếng nhưng không ít tham vọng, Vũ ấp ủ nhiều hoạch định mới trong năm nay, đặc biệt trong đó là ước mơ "hát tiếng Việt ở mọi nơi để đưa tiếng Việt đến với khán giả nước ngoài" và tham vọng "bán hết vé concert 50.000 khán giả".