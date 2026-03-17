Vụ nhà dân chênh vênh mép vực: Chủ đầu tư chính thức xin lỗi người dân

Khoảng 8 giờ 40 phút sáng 17-3, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo UBND xã Tân Lợi chủ trì cuộc họp với các hộ dân bị cheo leo bên mép vực liên quan dự án ĐT753.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng và cam kết hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

IMG_0761

IMG_0764

Ông Dương Hoàng Anh Toàn Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai







Theo thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA), đơn vị đã có giấy mời về việc trao đổi, thông tin với các hộ dân bị ảnh hưởng tại đoạn Km 10 +200 – Km10+500 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753.

Đây là động thái mới nhất của BQLDA để thực hiện thông báo của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường ĐT 753.

Cụ thể, BQLDA tổ chức buổi làm việc lúc 9 giờ ngày 17-3 tại Nhà văn hóa cộng đồng ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, với các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình triển khai dự án.

BQLDA sẽ thông tin đến người dân tình hình triển khai dự án; ghi nhận ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng và công khai, trao đổi về một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án cùng các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà sau buổi làm việc với BQLDA (chủ đầu tư), Sở Xây dựng và UBND xã Tân Lợi liên quan đến vụ việc hạ cốt nền đường tại dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu BQLDA chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, công khai các hạn chế trong quá trình thi công dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật tại khu vực hạ cốt nền đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh, tránh nguy cơ sạt lở. Trường hợp xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc BQLDA chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong thông báo kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát vì để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Kết quả xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19-3-2026.