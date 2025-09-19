Sáng 19-9, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, ông Lại Mỹ Sinh (SN 1982; trú thôn An Lương, xã An Lương) đã thuê máy đào tiến hành múc phần nền trong nhà kho xây dựng trái phép trên đất công là con suối công cộng phía sau nhà.

Sáng 19-9, máy đào tiến hành múc phần nền trong nhà kho xây dựng trái phép trên đất công là con suối công cộng phía sau nhà ông Lại Mỹ Sinh

Trước đó, ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng bài viết "Nhà kho xây trên đất công ở Gia Lai", ngày 16-9, chính quyền xã An Lương đã đến hiện trường kiểm tra và yêu cầu ông Sinh tháo dỡ ngay công trình vi phạm. Cùng ngày, ông Sinh đã bắt đầu cho người tháo dỡ công trình.

Ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã An Lương, cho biết sở dĩ công trình vi phạm chậm tháo dỡ là do ông Lại Mỹ Sinh không thực hiện đúng cam kết với chính quyền. Tuy nhiên, lần này chính quyền địa phương kiên quyết yêu cầu ông Sinh tháo dỡ toàn bộ công trình, đồng thời múc đất lên để trả lại hiện trạng con suối như ban đầu.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-12-2022, UBND xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (cũ, nay là xã An Lương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xác định ông Sinh lấn chiếm 198,8 m² đất công, phạt tiền 2,5 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng trong 10 ngày. Tuy nhiên, sau đó công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Nhà kho của ông Lại Mỹ Sinh (mái tôn màu xám) xây dựng trái phép trên đất công lúc chưa được tháo dỡ

Bức xúc, đầu năm 2025, người dân địa phương gửi đơn tố cáo ông Sinh có hành vi xây dựng công trình trái phép nói trên, gây ngập úng nghiêm trọng cho nhiều nhà dân xung quanh.

Sau khi xác minh đơn tố cáo, ngày 22-5-2025, UBND xã An Lương ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu ông Sinh tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, công trình vi phạm vẫn tiếp tục tồn tại cho đến khi Báo Người Lao Động phản ánh thì mới được tháo dỡ.