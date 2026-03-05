Vụ nhiều nhà dân nằm cheo leo bên mép vực: Tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền đường

Liên quan vụ 8 nhà dân nằm cheo leo bên mép vực sau khi hạ cốt nền đường, ngày 5-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng triển khai thi công nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở.

Cụ thể, về mặt chủ trương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý theo đề xuất của Sở Xây dựng tạm dừng triển khai thi công đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các khó khăn vướng mắc của UBND xã Tân Lợi, khẩn trương hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND xã Tân Lợi thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh; bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản của người dân nơi có dự án đi qua.

Kết quả tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, Tỉnh ủy trước ngày 7-3.

Ngày 4-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Đồng Phú cùng nhà thầu thi công đã có buổi làm việc trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc hạ cốt nền trên tuyến đường ĐT753.

Các bên đã thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí chỗ ở tạm thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp địa phương đề xuất hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, các hộ dân sẽ chủ động di dời người và tài sản trong vòng 1 ngày để phục vụ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến phần tài sản còn lại.

Các hộ dân đều đồng thuận và phấn khởi trước sự hỗ trợ kịp thời này của các đơn vị liên quan và bày tỏ sự an tâm để ổn định tạm cuộc sống trong lúc chờ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, các hộ dân cũng mong các đơn vị sớm hoàn tất bồi thường để làm lại nhà mới, an cư.