Vụ nhiều nhà dân nằm “cheo leo” bên vực: Hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng

An Bình

(NLĐO)-Các bên đã thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí chỗ ở tạm thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân

Ngày 4-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Đồng Phú cùng nhà thầu thi công đã có buổi làm việc trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc hạ cốt nền trên tuyến đường ĐT753.

Các bên đã thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí chỗ ở tạm thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp địa phương đề xuất hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, các hộ dân sẽ chủ động di dời người và tài sản trong vòng 1 ngày để phục vụ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến phần tài sản còn lại.

Các hộ dân đều đồng thuận trước sự hỗ trợ  của các đơn vị liên quan và bày tỏ sự an tâm để ổn định tạm cuộc sống trong lúc chờ giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, các hộ dân cũng mong các đơn vị sớm hoàn tất bồi thường để làm lại nhà mới, an cư.

Cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản gửi Đảng ủy UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc trên.

Theo văn bản, vừa qua báo chí đã phản ánh việc thi công hạ cốt nền đường ở dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 đoạn qua xã Tân Lợi khiến phía trước nhà trở thành bờ vực sâu với vách đất dựng đứng. Nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT753 đang phải sống trong sợ hãi.

Clip: Toàn cảnh vụ nhà dân nằm cheo leo bên mép vực

Thừa lệnh của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển thông tin trên đến Đảng ủy UBND tỉnh để lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, làm rõ nội dung báo đăng, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.

Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trước ngày 9-3.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền của dự án đường ĐT753 để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực. Đây là khu vực bị hạ cốt nền đường khiến 8 nhà dân nằm cheo leo thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với xã Tân Lợi có giải pháp di dời ngay các hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều ngôi nhà của người dân vốn dĩ trước đây chỉ cần bước chân là ra đến đường, nay nằm cheo leo trên mép vực, ở độ cao khoảng 8 m, vừa không có đường lên nhà, vừa tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Anh Nguyễn Văn Phước, ấp Cây Cày, xã Tân Lợi, cho biết hiện tại phương tiện chạy qua là có hiện tượng rung chấn, đất đai sạt lở.

Vụ nhà dân cheo leo bên vực thẳm tại Đồng Nai: Tin tức nóng hổi 2026 - Ảnh 2.

Hỗ trợ chi phí nơi ở tạm 6 tháng cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi làm đường ĐT753


