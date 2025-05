Vụ nổ súng rồi tự sát ở Vĩnh Long: Người bạn đi cùng kể lại tai nạn của con gái nghi phạm

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4-9-2024 làm em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với em L.M.Ng (SN 2010).

Ng. là người được Tr. chở trên xe đạp điện vào ngày xảy ra tai nạn. Hai em là bạn cùng lớp với nhau.

Ng. kể: "Bữa đó (ngày 4-9-2024) con với Tr. đi chung xe, bạn T.N.X.Nh chạy trước tụi con. Nh. thấy một chiếc xe tải lấn qua làn đường của tụi con đang đi, do đi không được nên Nh. dừng lại. Bạn Tr. chạy phía sau thắng gấp, đụng vào đuôi xe của Nh. Sau đó, bạn Tr. té xuống đường, còn con thì ngã trong lề. Con thấy chiếc xe tải gần tụi con quá rồi cán trúng bạn Tr.".

Vụ tai nạn làm Tr. tử vong. Nguồn: mạng xã hội

Cũng theo lời Ng., lúc xe tải cán Tr., em và Nh. la lên rồi xe tải lùi ra. "Khi lấy được bạn Tr. ra thì 2 mắt bạn đã trợn trắng. Lúc đó có một người đi đường kêu tài xế đó (sau này xác định là ông N.V.B.T - PV) xuống xe chở bạn Tr. đi cấp cứu. Con mới dựng xe của bạn Tr. lên, có một chú dìu con đi một lúc do con sợ quá" – Ng. bộc bạch.

Sau đó, em Nh. chạy về nhà báo cho mẹ Tr. biết, còn Ng. về trường nói với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm mới gọi cho mẹ của Tr. biết vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông này, do liên ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm xử lý nên công an huyện báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Sau khi nhận được báo cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Phòng 1 – VKSND tỉnh và Phòng PC08 tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, kiểm tra tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Kết quả nhận thấy: Khi xảy ra tai nạn, tài xế T. đã vượt qua theo chiều đi của mình khỏi xe bán tải đang đỗ phía trước và đang điều khiển xe trở về phần đường bên phải.

Xe đạp điện của em Nh. (chạy trước xe của em Tr.) đi theo chiều ngược lại, khi thấy xe ôtô tải 84C- 102.77 (do tài xế T. điều khiển) đang vượt (chạy bên phần đường của xe Nh. đi) nên Nh. dừng xe lại.

Lúc này, xe đạp điện do Tr. điều khiển chạy phía sau cùng chiều chở theo L.M.Ng không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát nên đã va chạm vào xe đạp điện của Nh. đang dừng phía trước.

Va chạm xảy ra làm Tr. và xe ngã qua bên trái theo chiều đi của Tr., còn Ng. ngã vào trong lề phải, ông T. chạy tới không xử lý kịp nên bánh trước bên trái chèn qua người Tr. (xe ôtô tải không va chạm với xe đạp điện của Tr.).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng PC08 và VKSND tỉnh đã phân tích, đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn đi đến thống nhất: "Lỗi chính gây ra tai nạn là do em Tr. điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; không chú ý quan sát phía trước nên bánh trước xe đạp điện của Tr. va chạm vào xe của Nh. đang dừng phía trước".

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi; cha ruột N.N.B.Tr) dùng súng bắn ông N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) rồi chạy khoảng 200 m sau đó tự sát. Trên mạng xã hội, ông Phúc thường chia sẻ nội dung cho rằng con gái ông Tr. bị tai nạn giao thông tử vong vào ngày 4-9-2024 và tài xế liên quan vụ việc là ông T. nhưng Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án. Ông Phúc đã tử vong vào tối 28-4 sau dùng súng tự chế để bắn ông T. rồi tự sát. Riêng ông T. được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật lấy viên đạn ra. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi gây án của Nguyễn Vĩnh Phúc và các tình tiết liên quan, làm rõ nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, có hay không đối tượng khác liên quan vụ việc. Cùng với đó, Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4-9-2024 làm cháu Tr. (con gái ông Phúc) tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc. Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.