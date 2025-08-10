HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao?

Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc thắc mắc trường hợp tài xế mất khả năng nhận thức và tương tác thì vụ án được xử lý như thế nào.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can tài xế N.V.B.T (SN 1992) – người điều khiển xe tải gây tai nạn khiến em N.N.B.Tr (14 tuổi; ngụ Trà Côn) tử vong.

Tuy nhiên, hiện nay tài xế T. đang điều trị bệnh, chưa thể tiến hành hỏi cung. Nhiều bạn đọc thắc mắc trường hợp tài xế vẫn còn sống nhưng mất khả năng nhận thức và tương tác thì vụ án được xử lý như thế nào? Nếu T. phục hồi sức khỏe thì phía Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành tố tụng ra sao?.

Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao?- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm cháu Tr. tử vong vào ngày 6-5

Giải đáp những vấn đề trên, Luật sư Lê Quang Vũ, Giám đốc công ty Luật Công Bình (TP HCM), cho biết khi có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 21 của Bộ Luật Hình sự thì tùy từng giai đoạn tố tụng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

"Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố; tòa án quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn xét xử và thi hành án" - luật sư Lê Quang Vũ nói.

Luật sư Vũ cũng cho rằng hiện nay vụ án đang trong quá trình điều tra. Do vậy, căn cứ theo Điều 449 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với tình trạng sức khỏe của tài xế T.

Trong trường hợp kết quả giám định xác định bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng kết luận giám định cho viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan điều tra cùng kết luận giám định, viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn cứ để quyết định.

Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao?- Ảnh 2.

Bà N.T.H (mẹ ruột cháu Tr.) mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án

Trường hợp viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì cơ quan điều tra phải ra quyết định tạm đình chỉ theo điểm b, khoản 1, Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can theo điểm a, khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngược lại, nếu kết luận giám định tư pháp xác định tài xế T. không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi hay bị can T. khôi phục được tình trạng sức khỏe (trong thời gian đang còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự) thì quá trình điều tra vẫn được tiến hành.

Tuy nhiên, nếu tình trạng sức khỏe của tài xế T. vẫn chưa đảm bảo cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử, như: không đủ nhận thức, chưa thể nói chuyện, làm việc ... thì sẽ được ưu tiên tiếp tục điều trị.

Luật sư Lê Quang Vũ nhận định: "Sau khi sức khỏe T. được cải thiện thì phía cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành lấy lời khai, hỏi cung, làm việc và điều tra để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ, hiện nay tài xế T. đã xuất viện về nhà.

Khi xuất viện, bệnh nhân tỉnh, mở mắt tự nhiên, không nói chuyện được, di chứng tổn thương nội sọ, rối loạn giấc ngủ, các viêm khớp và bệnh gan khác.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp làm việc với gia đình của ông T. và xác định ông này chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, giao cho vợ bị can ký nhận các quyết định liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh tình trạng sức khỏe của bị can T.

