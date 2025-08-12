Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Tài xế là cán bộ xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ ô tô lùi vào đám đông làm 1 người tử vong, 10 người bị thương: Tài xế là cán bộ xã

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tài xế lùi xe vào đám đông đang xem văn nghệ tại nhà văn hóa khiến nhiều người thương vong được xác định là một cán bộ xã.

Sáng 12-8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã có thông cáo báo chí về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) khiến nhiều người thương vong.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 11-8, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực trung tâm xã, làm 1 người chết và 10 người bị thương. Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Vụ ô tô bất ngờ lùi vào đám đông xem văn nghệ khiến nhiều người thương vong: Tài xế là cán bộ xã - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cán bộ xã lùi xe vào đám đông khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả, đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Tiến hành tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.

Được biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có liên quan đến cán bộ, vì vậy, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay trong sáng 12-8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin tới các cơ quan báo chí.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Hú vía cảnh 4 người trên ô tô lao xuống cầu Thanh Ba

Hú vía cảnh 4 người trên ô tô lao xuống cầu Thanh Ba

(NLĐO) - Một ô tô con bất ngờ mất lái lao từ cầu Thanh Ba (Quảng Trị) xuống con kênh, trên xe có 4 người nhưng may mắn không ai bị thương nghiêm trọng.

Ô tô lao vào quán bánh xèo ở Phan Thiết, 3 người thương vong

(NLĐO) - Một chiếc xe con mất lái tại vòng xoay ở Phan Thiết rồi lao vào quán bánh xèo khiến 3 người thương vong

TP HCM: Ô tô lao vào quán cà phê đông người sáng 29 Tết

(NLĐO) - Chiếc ô tô húc đổ tủ điện và một vài xe máy đang đậu rồi tông vào người đàn ông khoảng 60 tuổi.

tai nạn giao thông Xe ô tô người bị thương phó bí thư nhà văn hóa nồng độ cồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo