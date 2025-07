Vụ ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông: Xác định 2 nạn nhân tử vong

Tối 13-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xác nhận đã có 2 người tử vong trong vụ xe ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông trên địa bàn.

"Đến khoảng gần 22 giờ ngày 13-7, thi thể cháu bé ngồi trên xe máy chở 4 người bị xe ô tô tông đã được lực lượng chức năng tìm thấy dưới sông. Ngoài ra, một người bị thương đi trên xe máy trên cũng được đã xác định tử vong. Hai nạn nhân trên đều trú tại xã Đại Tuệ (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An" - vị lãnh đạo xã Vạn An thông tin.

Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô lao xuống sông

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng gần 17 giờ cùng ngày, xe ô tô BKS 37A-348.xx do tài xế T.H.B. điều khiển di chuyển trên quốc lộ 46 hướng xã Kim Liên đi xã Vạn An tới đoạn cầu Thiên Đường, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An thì xảy ra va chạm với 2 xe máy mang BKS 37M1-993.xx và BKS 37B1-914.xx (chưa xác định người điều khiển).

Sau va chạm, xe ô tô đã tông vào lan can cầu rồi lao xuống sông. Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng, nhiều bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến gần 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt xe ô tô lên. Theo thông tin ban đầu, sau khi xe ô tô lao xuống sông, những người trên xe may mắn thoát ra ngoài và được cứu sống.

Hiện trường vụ xe ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.