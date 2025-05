Vụ ô tô và xe máy rơi xuống hố sâu ở Tây Ninh: Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo gì?

Ngày 24-5, thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh đã ký công văn gửi Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư... về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Đường dẫn vào cầu Hòa Bình bị sụt lún nghiêm trọng vào chiều 11-5 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Theo đó, vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra sự cố sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình tại xã Hòa Hội, huyện Châu Thành đã được báo chí phản ánh, dư luận quan ngại về chất lượng của công trình xây dựng. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Châu Thành, các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời, bảo đảm chất lượng công trình, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Vụ sụt lún khiến 1 ô tô và 2 xe máy gặp nạn, trong đó có 5 người bị thương nay đã xuất viện

Bên cạnh đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị chấn chỉnh, tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị thi công và nhân dân khu vực dự án trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, phải siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân tham gia dự án (tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát, kiểm định, nhà thầu thi công...) từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu thực hiện, kết thúc dự án tuân thủ nghiêm hợp đồng và pháp luật liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và triển khai công tác khắc phục

Nâng cao chất lượng trong việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, đảm bảo đầy đủ số liệu khảo sát địa hình, địa chất, nhất là khu vực nền đất yếu, khu vực có địa chất phức tạp. Kiểm tra chất lượng hồ sơ, nghiệm thu trước khi thẩm định theo đúng quy định. Có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ thể thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp thi công đã được chấp thuận, tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

Quản lý hồ sơ nghiệm thu, trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý trong quá trình thi công và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt trong công tác quản lý chất lượng. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu, yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình tuân thủ hợp đồng đã ký kết, đặc biệt phải đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm.

Người đứng đầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền và pháp luật đối với dự án được giao không đáp ứng được theo yêu cầu.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành hiện địa phương đã mời đơn vị tư vấn độc lập là Công ty CP UTC2 (thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM) để tìm ra nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục.

Các cơ quan tư vấn nhận định khả năng sự cố phát sinh do tồn tại một túi bùn cục bộ dưới nền đường hiện hữu, đơn vị thiết kế nhập các thông số từ số liệu địa chất không chính xác, dẫn đến đánh giá sai hệ số an toàn, từ đó đưa ra giải pháp xử lý nền móng chưa tối ưu.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Vũ Hoan đã cam kết chịu trách nhiệm toàn bộ về chi phí khắc phục hậu quả, bao gồm hỗ trợ các nạn nhân và sửa chữa hạ tầng.

Dự kiến, công tác khắc phục sẽ diễn ra trong vòng 48 ngày, trong đó có 7 ngày thi công cọc xi măng, đất để gia cố nền, 21 ngày thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và 20 ngày thi công hoàn thiện mặt đường.