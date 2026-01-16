Vụ ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi đất: Nguồn gốc hơn 71.000 m² đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi đất: Nguồn gốc hơn 71.000 m² đất

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phía bị đơn cho rằng các thửa đất là tài sản của chùa Phật Quang, do phật tử cúng dường, không phải tài sản cá nhân ông Vương Tấn Việt

Liên quan vụ ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang, khởi kiện ông Ngô Quang Phú, Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Duy Linh tranh chấp quyền sử dụng hơn 71.000 m² đất, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã làm rõ nguồn gốc các thửa đất và những tài liệu liên quan.

Theo nhận định của tòa án, "giấy cam kết giao đất" ngày 9-12-2009 mà ông Việt ký tên với nội dung đồng ý cho tặng các bị đơn không nêu rõ thông tin 7,5 mẫu đất nhưng các bên đều thừa nhận đây là những thửa đất số 139, 1113, 150, 130, 1110 và 131, tờ bản đồ số 82, tại ấp 5, xã Tóc Tiên (nay là xã Châu Pha) đã được UBND huyện Tân Thành (cũ) cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Số liệu đo đạc thực tế là 71.706 m².

Theo ông Vương Tấn Việt, nguồn gốc các thửa đất trên là tài sản cá nhân của ông, không phải tài sản của chùa Phật Quang. Đất có nguồn gốc do ông Việt nhận chuyển nhượng bằng tiền riêng, không phải tiền do phật tử cúng dường cho chùa. Phía chùa Phật Quang (người đại diện theo pháp luật là ông Vương Tấn Việt) cũng cho rằng các thửa đất trên là tài sản cá nhân của ông Việt, không phải tài sản của chùa.

Về phía bị đơn, ông Phú và ông Tuấn cho rằng các thửa đất được cấp giấy chứng nhận cho ông Việt nhưng là tài sản của chùa Phật Quang, do phật tử cúng dường, không phải tài sản cá nhân ông Việt; trong đó có 34.576 m² đất của ông Ngô Quang Bảo và bà Trần Thị Bầy (cha mẹ ông Phú) hiến tặng cho chùa để làm chùa.

Vụ kiện ông Vương Tấn Việt: Tranh chấp hơn 71 . 000 M² đất chùa Phật Quang - Ảnh 1.

Hình ảnh chùa Phật Quang vào năm 2024

Về nguồn gốc đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phú Mỹ (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực số 34, TPHCM) xác định, diện tích 34.576 m² được cấp sổ cho ông Ngô Quang Bảo và bà Trần Thị Bầy năm 1995. Ngày 10-3-1997, ông Bảo và bà Bầy ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Việt, được UBND xã Tóc Tiên chứng thực, với nội dung: "Nguồn gốc đất do bà Trần Thị Bầy khai phá năm 1985 và trực tiếp canh tác cho đến nay. Vì tuổi già sức yếu nên không canh tác được nữa, nay xin nhượng lại phần đất trên cho ông Vương Tấn Việt để tiếp tục sản xuất nông nghiệp".

Cùng ngày 10-3-1997, ông Nguyễn Duy và bà Ngô Thị Quế, là chủ sử dụng 18.293 m² đất, cũng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng thực của UBND xã Tóc Tiên cho ông Việt với nội dung tương tự.

Ngoài ra, năm 2006, ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Thùy Linh chuyển nhượng 2.214 m² đất cây lâu năm cho ông Việt. Năm 2008, bà Phạm Thị Kim Loan là chủ sử dụng 14.594 m² đất cũng ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có chứng thực của UBND xã Tóc Tiên cho ông Việt.

Toàn bộ các thửa đất trên sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Việt dựa trên các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Theo HĐXX, ông Phú và ông Tuấn cho rằng đất là tài sản của chùa Phật Quang do phật tử cúng dường nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Các hợp đồng chuyển nhượng cũng không thể hiện nội dung tặng cho chùa Phật Quang nên HĐXX không có cơ sở chấp nhận lời trình bày của bị đơn.

Đối với "giấy cam kết giao đất", HĐXX xác định văn bản này không được công chứng, chứng thực và không đăng ký theo quy định pháp luật. Sau khi ký giấy, ông Việt không làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và không bàn giao đất trên thực tế, đồng thời có đơn khiếu nại lên UBND xã Tóc Tiên và đơn tố cáo gửi công an. HĐXX nhận thấy giấy cam kết chỉ thể hiện ý chí sẽ thực hiện giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất trong tương lai, không có thỏa thuận ràng buộc hậu quả pháp lý nên bị vô hiệu cả về nội dung và hình thức.

Tháng 11-2025, ông Việt có "Đơn xin tặng cho quyền sử dụng đất" gửi tòa án, nêu rõ các thửa đất tranh chấp là tài sản riêng của cá nhân ông nhưng do ông là trụ trì chùa Phật Quang từ năm 1992, nay đã 66 tuổi, không có vợ con nên có nguyện vọng tặng lại cho chùa. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản trả lời không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa Phật Quang nên tòa án không có cơ sở công nhận quyền sử dụng đất cho chùa theo nguyện vọng của ông Việt.

Về tiền và vàng trong két sắt, các bên thống nhất đây là tài sản của chùa Phật Quang, được giao cho các bị đơn quản lý.

Tại phiên phúc thẩm, ông Vương Tấn Việt tự nguyện thanh toán, hỗ trợ cho nhiều người với tổng số tiền hơn 7,7 tỉ đồng.

Theo đơn khởi kiện, tháng 12-2009, trong thời gian ông Việt ở tại Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, các bị đơn cùng một số tăng ni yêu cầu ông ký giấy cam kết giao khoảng 7,5 mẫu đất. Ông Việt cho rằng việc ký kết diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc và các bị đơn đã lấy 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông. Sau đó, nhiều tài sản của chùa, trong đó có két sắt chứa 186 lượng vàng SJC, ngoại tệ và tiền mặt, bị mang đi nơi khác; đồng thời các bị đơn xây dựng chùa Trí Nghiêm và chùa Hạnh Nghiêm trên phần đất tranh chấp.

Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, ông Việt khởi kiện đòi lại quyền quản lý, sử dụng đất và các sổ đỏ. Trong quá trình giải quyết, ông rút một phần yêu cầu và đồng ý nhận lại các công trình trên đất, thanh toán theo giá trị thẩm định.

Phía bị đơn cho rằng việc ký cam kết là tự nguyện, đất được giao để nhóm tăng ni tự quản lý, tu tập sau khi rời chùa Phật Quang, đồng thời không đồng ý trả lại đất và tài sản.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Việt, buộc các bị đơn trả lại hơn 71.763 m² đất và các sổ đỏ, đồng thời ông Việt phải thanh toán hơn 17,7 tỉ đồng giá trị công trình trên đất. Tòa không công nhận hiệu lực giấy cam kết giao đất và chấp nhận yêu cầu độc lập của chùa Phật Quang về đòi lại 186 lượng vàng SJC và các khoản ngoại tệ.


Tin liên quan

Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép

Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép

(NLĐO)- Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ ra hàng loạt công trình xây dựng không phép tại chùa Phật Quang nơi ông Thích Chân Quang làm trụ trì. Tuy nhiên, các công trình này vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu.

Bộ Nội vụ đề cập về việc Thượng toạ Thích Chân Quang bị kỷ luật

(NLĐO)- Bộ Nội vụ vừa trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang

(NLĐO)- Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu), đang bị dư luận phản ánh

giấy chứng nhận hội đồng xét xử chùa Phật Quang kiện đòi đất Thích Chân Quang Vương Tấn Việt đất chùa Phật Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo