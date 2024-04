Ngày 26-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị, lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, làm giả thực phẩm chức năng chống đột quỵ quy mô lớn, lên tới hàng chục tỉ đồng.



Số lượng lớn thực phẩm chức năng chống đột quỵ giả được Công an TP Thanh Hóa phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhất là Công an TP Thanh Hóa và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường thuộc Công an TP Thanh Hóa trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

"Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu theo các quy chế, hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm hại lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng"- thư khen của Bộ Công an nêu rõ.

Nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn bị Công an TP Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cũng trong thư, Trung tướng Nguyễn Văn Long đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Trước đó, ngày 4-4, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức khám xét đồng loạt 10 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, sản xuất, cất giấu hàng hóa nghi hàng giả là viên Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm do Công ty Kwangdong sản xuất, buôn bán ở thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu sang Việt Nam.

Điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nông Thị Hạnh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng giả gồm hơn 4.000 hộp An cung viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm (loại hộp 10 viên), giá trị hàng hóa tương đương 10 tỉ đồng; 100 hộp An cung ngưu hoàng hoàn (loại 60 viên/hộp) của Công ty Samsung Pharm sản xuất.

Các nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm giả gồm 7 bì đựng vỏ lọ bằng nhựa, nắp lọ bằng nhựa được sử dụng để đựng viên an cung hoàn; hơn 1.000 tem chống giả nhãn hiệu Kwangdong, tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu Kwangdong; trên 1.000 kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng cùng nhiều công cụ, máy móc để đóng gói sản phẩm như: Máy ép, súng bắn keo, ghim, băng dính…

Thực phẩm chức năng này được bày bán công khai ngay trong siêu thị Co.opmart giữa trung tâm TP Thanh Hóa

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 20 ngàn hộp viên Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả với giá trị tương đương khoảng 50 tỉ đồng.

Theo Công an TP Thanh Hóa, đây là sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng phòng chống đột quỵ, bổ não hiện đang rất được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.