Vụ phá rừng phòng hộ làm sân golf Ở PHÚ YÊN: New City Việt Nam coi thường chính quyền

Chiều 23-7, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý II, trong đó có nhiều ý kiến của các báo đề cập dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City (gọi tắt là dự án New City) do Công ty New City Việt Nam làm chủ đầu tư.



Không đủ năng lực tài chính

Trong văn bản phản hồi gửi Báo Người Lao Động ngày 26-6, Công ty New City Việt Nam cho rằng trên thực tế không có việc chủ đầu tư chậm triển khai dự án. Việc điều chỉnh dự án vì nguyên nhân bất khả kháng. Việc điều chỉnh lần 1 là do phương án ban đầu (có casino) không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) và Văn phòng Chính phủ đồng ý.

Về ý kiến này, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên khẳng định năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo không có hoạt động casino ở dự án New City. Cũng trong năm 2008, chủ đầu tư đã hoàn tất hồ sơ dự án, trong đó không đề xuất hoạt động kinh doanh casino, gửi UBND tỉnh Phú Yên và UBND tỉnh Phú Yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Tuy nhiên, sau 6 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai được hạng mục nào trên thực địa. Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên khẳng định nguyên nhân là do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án. UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án thay đổi lần 1 vào ngày 9-9-2014 với quy mô diện tích điều chỉnh từ 565 ha còn hơn 357 ha; tổng mức đầu tư dự án từ 4,3 tỉ USD xuống còn 1 tỉ USD. "Việc chủ đầu tư viện dẫn nguyên nhân bất khả kháng là chưa chính xác" - ông Cao Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên, khẳng định.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1, chủ đầu tư tiếp tục chậm triển khai dự án, không góp đủ vốn, khoảng 8.400 tỉ đồng, để bảo đảm nhà nước cho thuê đất nên đã xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án vào các năm 2018, 2019, 2020. Trong đó có điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án từ 1 tỉ USD xuống còn 4.685 tỉ đồng (khoảng 200 triệu USD) và tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh là từ năm 2020 đến 2026 (kéo dài thêm 6 năm). "Việc chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án (lần 2) thực chất xuất phát từ việc chủ đầu tư không bảo đảm năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án" - ông Sơn nói thêm.

Tuy chưa được cho thuê đất nhưng chủ đầu tư đã xây dựng văn phòng liên lạcẢnh: ÁNH HỒNG

Bất hợp tác

Trong văn bản phản hồi Báo Người Lao Động, Công ty New City Việt Nam cho rằng không tự ý khai thác 2,7 ha rừng tại dự án như báo nêu. Trong khi đó, kết luận Thanh tra Chính phủ khẳng định: "Chủ đầu tư dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City tự ý khai thác 2,7 ha rừng khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chưa được cấp phép khai thác, chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng là hành vi khai thác rừng trái phép".

Ngoài ra, Công ty New City Việt Nam còn cho rằng công ty không bất hợp tác với cơ quan chức năng như Báo Người Lao Động nêu. Chủ đầu tư viện dẫn để dự cuộc họp ngày 6-10-2023, lãnh đạo công ty từ Hà Nội bay vào Phú Yên để được đối thoại với UBND tỉnh nhưng chủ trì cuộc họp là phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên. Tại cuộc họp, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên lại phát biểu những chủ trương và câu chuyện xưa cũ. Vì vậy, chủ đầu tư đã chủ động xin phép ra về.

Về ý kiến này, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết cuộc họp hôm đó đã mời thành phần tham dự gồm: lãnh đạo Sở KH-ĐT chủ trì, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh và người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư để đối thoại, lắng nghe chủ đầu tư trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. "Tuy nhiên, người đại diện pháp luật của công ty đã không đồng ý đối thoại và tự ý rời khỏi cuộc họp, tỏ ra bất hợp tác, thiếu tôn trọng, xem thường các cơ quan chức năng, chính quyền tỉnh Phú Yên" - đại diện Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên khẳng định.

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên, đến thời điểm hiện tại, dự án New City chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chưa được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án.

Thế nhưng, hiện chủ đầu tư đã xây dựng văn phòng liên lạc, chỗ ở cho bảo vệ và công trình bảo vệ tại cổng ra vào. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, cho biết sẽ đề nghị UBND TP Tuy Hòa kiểm tra, xử lý. Ông cũng cho biết do dự án chưa đầy đủ các thủ tục cần thiết nên chưa thể tham mưu UBND tỉnh Phú Yên giao đất cho nhà đầu tư.

"Nói thẳng là dự án này có sai phạm và tỉnh đang tìm cách khắc phục. Tuy nhiên, chúng tôi rất khó khăn khi làm việc vì chủ đầu tư là người Hàn Quốc, thường ở nước ngoài" - ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chủ trì cuộc họp báo, nói thêm.

Theo quy định của pháp luật, Công ty New City Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dự án là thương mại, dịch vụ nên không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để cho thuê đất.