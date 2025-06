Vụ phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước ở Đồng Nai: Chủ nhà bất ngờ

Ngày 23-6, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa điều tra vụ việc người dân phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước.

Theo bà Lê Thị Hà (64 tuổi, chủ căn nhà), gia đình ông, bà có 2 người con trai, người con đầu đã lập gia đình và sống riêng, người con út đi làm ở nước ngoài hơn 10 năm nay. Căn nhà mà gia đình ông bà đang ở trước đây là của má chồng. Sau thời gian sử dụng nên xuống cấp. Mới đây, bà Hà nhờ ông Trần Ngọc Ẩn (hàng xóm, hơn 60 tuổi) qua sửa chữa giúp. Đến khoảng 15 giờ ngày 22-6, sau khi sửa nền nhà xong, bà Hà nhờ thợ trèo lên mái tôn tháo bồn nước inox loại 1.000 lít để di dời xuống ban công tầng 1. Trong lúc thợ đang làm việc, người này phát hiện bộ xương bên trong bồn nước.

Bà Hà kể lại vụ việc. Ảnh: P.T

"Khi phát hiện vụ việc, người thợ leo từ mái nhà xuống đất báo cho chúng tôi biết bên trong bồn nước có bộ xương người. Lúc đó, vợ chồng tôi rất bất ngờ, có chút sợ hãi và không tin đó là sự thật. Lúc đó, tôi hỏi người thợ đã kiểm tra kỹ chưa và có đúng là bộ xương người thật không hay có khi nào trời nắng nóng thợ sửa nhà bị hoa mắt" - bà Hà kể.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo, lực lượng công an địa phương đã đến phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Công an đã thu thập được một ví đựng giấy tờ tùy thân trên mái nhà. Trong ví có một giấy phép lái xe với tên chủ xe là N.T.C., quê tỉnh Long An.

"Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình tôi và thợ sửa nhà. Sau đó, công an tháo bồn nước cùng bộ xương nạn nhân đưa đi" - bà Hà nói.

Bà Hà cho biết, bồn nước được gia đình lắp cách đây khoảng 7 năm. Tuy nhiên, khoảng 4 năm nay, gia đình chuyển qua sử dụng nước máy nên không còn dùng bồn nước.

"Trước đây, chồng tôi làm nghề sửa xe tại nhà nhưng vài năm gần đây do bệnh tật nên ông đã nghỉ. Cách đây khoảng 2 năm, có thời điểm vợ chồng tôi ở bệnh viện cả tháng trời, vài hôm mới về lại nhà nhưng được vài ngày lại lên nhập viện. Gần đây, bệnh tình của chồng có chút tiến triển nên một năm chỉ đi tái khám một lần" - bà Hà kể.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 22-6, một người dân ở Long Bình Tân, TP Biên Hòa trong quá trình nhờ thợ sửa nhà tháo dỡ bồn nước bên trên mái nhà thì phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước nên trình báo cơ quan chức năng.