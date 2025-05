Vụ sàn Amazon bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nói gì?

Đầu tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện làn sóng phẫn nộ khi nhiều người dùng phát hiện một số gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon ở Nhật Bản rao bán các sản phẩm thảm chùi chân, đế lót bồn cầu... in hình Quốc kỳ Việt Nam. Trong khi Quốc kỳ là một biểu tượng thiêng liêng của người dân Việt Nam, là hình ảnh và niềm tự hào của quốc gia, dân tộc. Do đó, hành vi này bị đánh giá là xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, cộng đồng mạng Việt Nam đã đồng loạt kêu gọi tẩy chay nền tảng thương mại điện tử này. Họ đánh giá 1 sao và báo cáo các gian hàng vi phạm để yêu cầu nền tảng gỡ bỏ sản phẩm.

Liên quan đến việc này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết tại thời điểm kiểm tra ngày 13-5, giao diện website là sàn giao dịch thương mại điện tử tại Nhật Bản, do có tên miền Nhật Bản“.jp”, ngôn ngữ thể hiện là tiếng Nhật Bản.

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16-5-2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP), sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế này không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thương mại điện tử Việt Nam. Do đó, các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam trên sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

"Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng cơ quan công an, cung cấp thông tin và đề nghị thực hiện các biện pháp ngăn chặn kỹ thuật bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của luật về an ninh mạng khi cần thiết" - đại diện này nói.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, một số sản phẩm gây phẫn nộ vẫn xuất hiện trên website của Amazon Nhật Bản. Đáng chú ý, nền tảng này vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, khiến làn sóng bức xúc trong cộng đồng người dùng Việt ngày càng gia tăng.

Anh Nguyễn Trọng Tín (ngụ quận 10, TP HCM) thẳng thắn nói: "Thật khó chấp nhận khi Quốc kỳ – biểu tượng thiêng liêng của dân tộc – lại bị in lên những vật dụng thiếu tôn trọng như thảm chùi chân. Amazon cần phải có động thái rõ ràng và chịu trách nhiệm, không thể im lặng!".

Trước đó, Amazon từng lên tiếng xin lỗi chính phủ Ấn Độ vì đã để sản phẩm thảm chùi chân in hình quốc kỳ Ấn Độ được đăng bán trên trang web của mình. Nền tảng này cũng đã xóa bỏ mặt hàng này khỏi website.

Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ tuyên bố sẽ không cấp thị thực Ấn Độ cho bất kỳ nhân viên nào của Amazon và sẽ thu hồi các thị thực đã cấp trước đó.